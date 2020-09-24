SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkedeki her okula istisnasız, birer TÜBİTAK kütüphanesi kazandırıldığını söyledi.

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gaziantep TÜBİTAK Kitapları ile Buluşuyor' programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Varank'ın yanı sıra programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.