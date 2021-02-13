Son dakika: Başkan Savaş'tan Çiçek Üreticisine "Sevgililer Günü" Desteği - Son Dakika

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Başkan Savaş'tan Çiçek Üreticisine "Sevgililer Günü" Desteği

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, pandemi sürecinde ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Hataylı esnaf ve üreticiye destek olmak için Antakya'da yetişen nergisleri alarak şehrin farklı ilçelerinde dağıtımını sağladı.

Başkan Savaş, Hatay'da yetişen nergis çiçeklerini 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi şehrin farklı noktalarında vatandaşlara hediye etti.

Hatay'ın Antakya ilçesi karlısu Mahallesi'nde nergislerin üretildiği tarlaları ziyaret eden ve üreticiyle buluşan Savaş, burada yetişen nergisleri eşi Nazan Savaş ile birlikte topladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çiçekleri satın aldıklarını belirten Savaş, "Bu seneki Sevgililer Günü'nde gül, karanfil ya da diğer renkli çiçekleri almak yerine kendi üreticimizin yetiştirdiği nergisleri almayı tercih ettik. Bu 14 Şubat'ta hem Hatay'ın ruhuna hem de belediyemizin projelerine uygun davranmak istedik. Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz nergisleri sevdiklerimize verelim istedik. Bu çiçekler bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Savaş, 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlarken "Her insanın bir sevme ve kucaklama şekli var, Hatay gibi doğal, çiçeklerle sevginizi gösterin" dedi.

"EXPO HATAY'IN KALKINMASINDA LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENECEK"

Hatay'ın yaklaşık 3 yıldır hummalı bir çalışma içinde olduğunu açıklayan Savaş, "Bu hummalı çalışmada esnafımıza, üreticimize ve ticaret yapan insanımıza katkı sağlamak istiyoruz. Kırsal kalkınma planımızı yaptık. Bu plan içerisinde fidancılık, çiçekçilik ve tıbbi aromatik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Çiçeklerin yetiştirilmesi, toplanması ve pazarlanması noktasında insanlarımıza destek olacağız. Buradaki nergislerin toplanması bu anlamda ilk olsun istedik. Hatay Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma master planı var ve tüm olgulara Expo'da yer vereceğiz" diyerek Expo'nun Hatay'ın kalkınmasında lokomotif görev üstleneceğini belirtti.

Antakya Atatürk Parkı'nda tarladan toplanan nergisleri özellikle kadınlara dağıtan Başkan Savaş, Bu sevgililer gününde kendi toprağımızda yetişmiş nergisleri zor şartlarda olan esnafımızdan aldık ve hemşerilerimize hediye ettik, herkesin 14 Şubat sevgililer günü kutlu olsun" dedi.

çiçek üreticileri kendilerine verdiği destek nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.