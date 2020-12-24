Batman Üniversitesi ile Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Batman İl Başkanlığı iş birliğinde şehit Yasin Börü anısına "Lavanta Fidanı" ekim etkinliği yapıldı.

Etkinlikte, üniversite kampüsünde 3 ayrı noktada toplam 20 bin lavanta fidanı dikildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehitler için toplandıklarını söyledi.

Durmuş, şöyle konuştu:

"Yasin evladımız bölgenin uyanışına vesile oldu. Vahşet içinde şehit edildi. Öyle bir şekilde şehit edildi ki annesi tanıyamaz hale geldi. 15 yaşındaki bir cıvandı. Eren Bülbül de aynı şekilde 15 yaşında bir delikanlı. Çok kıymetli bizim için. Unutmamak gerekiyor. Topraklar bunların kanlarıyla sulanarak bize vatan oluyor. Allah bizim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın."

HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin da, "Şehitlerimizin hatıralarını hep gündemde tutmaya sahiplenmeye çalışıyoruz. Şehitler bu toprakların vazgeçilmez unsurlarıdır. Dolayısıyla bizlere de düşen onların hatıralarına sahip çıkmak. Onların yolunu sürdürmek." dedi.

Programa, Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç ve vatandaşlar katıldı.