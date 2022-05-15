Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika
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Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ

15.05.2022 04:21

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan marinada yaklaşık 10 metre uzunluğundaki iskeleye bağlı teknede yangın çıktı. İddiaya göre, yakıt ikmali yapıldığı sırada elektrik kontağında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yangınla birlikte yükselen duman Turgutreis'in birçok noktasından görülürken, bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Teknede büyük çapta hasar meydana geldi.

Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ
Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ
Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ
Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ

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Turgutreis, İtfaiye, Bodrum, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BODRUM'DA TEKNEDE YANGIN PANİĞİ - Son Dakika


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