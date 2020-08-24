Son dakika... Bukalemun ile oynayan kedi kamerada - Son Dakika

Bukalemun ile oynayan kedi kamerada

Bukalemun'un sokak kedisine karşı verdiği mücadele kamera

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir sitenin bahçesinde bukalemun ile oynayan kedi gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alanya'nın Sugözü Mahallesi'nde yabancı uyruklu vatandaşların ikamet ettiği bir sitede kedinin bukalemunun peşinde koştuğunu gören bir site çalışını, kediyi takibe aldı. Kedinin bukalemunu duvarın kenarına sıkıştırması üzerine site çalışanı, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Kedi, bukalemunu yakalamak için çaba sarf ederken, bukalemun da her seferinde kedinin elinden kurtuldu. Çizgi film karakterlerini hatırlatan bu anlar çevredekilerin de ilgisini çekti. Kedi her seferinde yakalamak için uğraşsa da, bukalemun üzerine doğru hamle yaparak kendisini korudu. Dakikalar süren yakalama uğraşında sonuç elde edemeyen kedi, bukalemunun yanından uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.