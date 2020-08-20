Son dakika... CHP, 3 bakana kıraathaneciler için mektup gönderdi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, Kovid 19 önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen kıraathanelerle ilgili esnafa acil destek sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya birer mektup gönderdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, çağrı mektubunu, Albayrak, Selçuk ve Koca'ya ilettiklerini bildirdi.

Kıraathanelere uygulanan oyun ve çalışma kısıtlamasının esnafta mağduriyet yarattığını savunan Özkoç, "Bir kısıtlama getiriyorsanız, esnafa da bununla başa çıkabilecek desteği sağlamak zorundasınız. Kepenkler kapanırsa, esnaf, çalışanlar ve aileleriyle birlikte bir milyona yakın insanımız büyük dara düşer." ifadelerini kullandı.

Kıraathanelerin kültürde, sosyal hayatta özel bir yer tuttuğunu belirten Özkoç, kıraathanelerin vatandaşların en fazla bir araya geldiği, sosyalleştiği yerlerden biri olduğunu ifade etti.

Kovid 19 önlemleri kapsamında ilk aşamada, 17 Mart genelgesiyle geçici olarak kapatılan kıraathanelerin, 1 Haziran'da uygulamaya konulan normalleşme süreciyle açıldığını anımsatan Özkoç, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak oyun ve çalışma saati kısıtlaması getirildi. Oyun olmadığında masalar boş kaldı, demlikler boş kaldı. Esnaf iş yapamıyor. Siftahsız gün geçiren esnaf görüyoruz. Elbette salgınla mücadelede önlem alınır, kısıtlama getirilebilir ancak yapılan işlerin belli bir mantık ve tutarlılık düzeyinde olması; oluşan zorluklar karşısında esnafı ayakta tutacak desteklerin sağlanması gerekir. İş yapamayan esnaf, kirayı, faturayı, kredi borcunu, vergiyi, primi nasıl ödesin, ailelerinin, yanındaki çalışanların giderini nasıl karşılasın? Dertlerinin hafifletilmesi, salgın sürecinde ayakta kalabilmeleri için bir an önce destek sağlanması gerekir. Konuya ilişkin çağrımızı, sayın bakanlar Albayrak, Selçuk ve Koca'ya gönderdik. Her türlü desteği, katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ilettik. Tablo daha fazla ağırlaşmadan destek düzenlemeleri hayata geçirilmelidir."

"1 milyon insanımızın çok ağır mağduriyet yaşayacağı açık"

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzasını taşıyan mektupta, Kovid 19 salgınıyla mücadelenin her kesime birtakım sorumluluklar ve bedeller yüklediğine işaret edilerek, Türkiye'de süreçten en çok etkilenen kesimler arasında kıraathanecilerin olduğu belirtildi.

Salgın sürecinde tedbir alınmasının gerekli olduğu vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Ancak getirilen önlemlerin, kısıtlamaların belli bir mantık ve tutarlılık düzeyinde olması; oluşan zorluklar karşısında esnafı ayakta tutacak desteklerin bir denge unsuru olarak mutlaka hayata geçirilmesi zorunludur. Aksi takdirde yurt genelinde sayıları 100 bini aşan esnaf, yanında çalışan işçiler ve aileleriyle birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 1 milyon insanımızın çok ağır mağduriyet yaşayacağı açıktır. Birçok esnaf siftahsız gün geçirmektedir. Kira, fatura, vergi, kredi borçları ve çalışanların maliyet giderlerini karşılayamamakta, borç yükleri katlanmaktadır. Tablo üstesinden gelinemeyecek bir noktaya varmadan, kepenkler kapanmadan önce kıraathane esnafına yönelik destek düzenlemelerinin ve tedbirlerin belirlenmesi ve vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi gerekmektedir."