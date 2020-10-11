Bağcılar Belediyesi, çocuklara korona virüsün zararlarını ve korunma yöntemlerini karikatürlerle anlatıyor.

Bugüne kadar eğitim seminerlerinden psikolojik danışmanlığa kadar farklı etkinliklerle çocukları bilgilendiren Bağcılar Belediyesi, yeni bir projeye imza attı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde görevli karikatür hocası Mehmet Keskinkılıç, mizah içerikli ama uyarıcı nitelikte korona virüs temalı karikatürler çizdi.

Keskinkılıç da virüs ile çocuklar arasında geçen diyaloglardan oluşan ve güldürürken düşündüren karikatürler hazırladı. Çizimi tamamlanan karikatürler, afişler halinde basılarak ilçe genelinde okullar, kültür merkezleri, spor alanları ve Bilgi Evleri'ne asıldı. Mizah öğeleri ön planda olan karikatürler büyük, küçük herkesin dikkatini çekiyor. Çocuklar afişleri çok beğendiklerini ve birkaç kez okuduklarını belirtti.

Ek stres yükünü giderecek

Çocuklara güvende olduklarını ve durumun kontrol edilebilir olduğu mesajı verilmek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Virüs şu anda hayatımızın içinde ama merkezinde değil. Çocuklarımız virüsle yaşarken onunla mücadele etmesini de öğrenmeliler. Korona virüs salgınını bu tarz yansıtmak anlamlı. Karikatürler, büyük küçük gören herkesin dikkatini çekiyor. Bu sayede salgının yavrularımız üzerinde oluşturabileceği ek stres yükü giderilmiş olacak" dedi.

Yetkililer, ilerleyen günlerde salgınla mücadelede çocuklar için yeni projeler geliştirileceğini belirtti. - İSTANBUL