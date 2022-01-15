Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak olan, açılışını yaptıkları Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştireceğini bildirdi.

Erdoğan, Aydın'ın Söke ilçesindeki Batı Kipaş Kağıt Fabrikasının Açılış Töreni'ndeki konuşmasına, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olan yatırımı ülkeye kazandıran Kipaş Holding'in yöneticileri ile projeye destek veren kurumları tebrik ederek başladı.

Üretim tesisinde çalışan ve çalışacak olanlara da başarılar dileyen Erdoğan, Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçen tesisin kağıt alanında ülkenin büyük bir ihtiyacını gidereceğini ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sunacağını söyledi.

İki etaptan oluşan bu yatırımın, açılışını yaptıkları ilk etabının tamamlandığını ve deneme üretimlerinin başladığını anlatan Erdoğan, fabrikada, birçok alanda kullanılan kraftliner, köşeli beyaz testliner ve beyaz kraftliner kağıtların üretileceğini kaydetti.

Yaklaşık 550 milyon dolara malolan tesiste ilk etapta 800 kişinin istihdam edileceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak olan bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat da gerçekleştirecektir. Tesisimiz böylece, toplam 450 milyon dolar civarında cari açığın kapanmasına katkı verecektir. 330 dönüm alan içerisinde 200 bin metrekare kapalı alana sahip bulunan tesisimizin ikinci etap yatırımları da hızla devam ediyor, inşallah yıl sonu itibarıyla biteceğini bizler de tahmin ediyoruz. Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla orada da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Böylece toplam 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek."

"Tesisimizin istihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok ciddi fayda sağlayacağını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari etki alanındaki sektörler de dikkate alındığında yatırımın, ülke istihdamına yapacağı katkının daha büyük olacağını vurguladı.

Ekonomik katkılarının yanında tesisin önemli bir özelliğinin daha bulunduğunu dile getiren Erdoğan, çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek fabrikanın Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de önemli hizmetleri olacağını bildirdi.

Son teknolojiye sahip makinelerle donatılan tesiste yüzde 100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacağını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde fabrikamız, ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. Kullanacağı enerjiyi de kendisi üretecek olan tesisimizin istihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok ciddi fayda sağlayacağını görüyoruz. Hükümet olarak yerli, yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan, Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Bu topraklara değer katan, üreten, ihraç eden insanımızın AŞ ve iş sahibi olmasına vesile olan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz. Kipaş Holding'in bu yatırımı, stratejik yatırımların teşviki sistemimiz kapsamında destekliyoruz."

Erdoğan, düzenledikleri teşvik belgesi ile bu yatırıma, vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağladıklarına da dikkati çekerek, "Oluşturduğu ekonomik ve sosyal katkı göz önünde bulundurulduğunda bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği açıktır." dedi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla küresel ekonominin belirsizlik girdabına girdiği bir dönemde yatırımlarına hız kattıkları için Kipaş Holding'e ülke, millet ve Aydınlı vatandaşlar adına teşekkür eden Erdoğan, firma sahiplerine, ikinci etap yatırımını mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak üretime başlaması konusundaki beklentisini iletti.

"Kağıt üretimi sektöründe, 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor"

"Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisidir." diyen Erdoğan, kağıdın, bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araç olduğunu, bu yönüyle tarih boyunca pek çok medeniyetin kurulup gelişmesinde rol oynadığını anlattı.

Kağıt üretiminin sosyal ve kültürel alandaki katkılarının yanında ekonomik olarak da büyük bir değer oluşturduğunun altını çizen Erdoğan, "Ülkemizde yaklaşık 4 bin 100 girişimin faaliyet gösterdiği kağıt üretimi sektöründe, 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor. Cirosu 91 milyar lirayı aşan sektörün oluşturduğu katma değer ise 20 milyar liranın üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Sektörün kendi üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer birçok sektörle bağlantısı sebebiyle çok daha büyük bir ekonomik değer ürettiğine de işaret eden Erdoğan, orman ürünleri, geri dönüşüm, ambalaj malzemeleri, basın ve yayın sektörlerinin, kağıt endüstrisinin beslediği alanlardan sadece birkaçı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kağıt endüstrisinin Türk ekonomisi açısından taşıdığı önem dolayısıyla bu alanı "stratejik sektör" olarak belirleyip, önemli destekler vermeye başladıklarını belirterek, bu sayede sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Son 12 yılda sektördeki girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve katma değerde ise 9 kat artış yaşandığını aktaran Erdoğan, son 10 yılda kağıt üretimi için özellikle sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen 1166 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği bilgisini verdi.

Bu yatırımlarla 25 bin ilave istihdamın da önünü açtıklarına değinen Erdoğan, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları vasıtasıyla uyguladıkları hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon lira da destek sağladıklarını aktardı.

Bu desteklerin, firmaların üretim kapasitelerini güçlendirme yanında, ihracatın artmasına da önemli katkılar sunduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'nin salgın şartlarına rağmen 2021 senesini 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapatmasının gerisinde işte bu destekler, çalışmalar, üretim hamleleri vardır. Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam oluşturdu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan bir ülkedir. Türkiye, sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine varan bir ülkedir. Türkiye salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam oluşturan bir ülkedir. Türkiye 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerini yakalayan bir ülkedir." diye konuştu.

" 'Saman ithalatçısı' yaftası vurmak cehaletten öte saygısızlıktır, hakarettir"

Türkiye'nin 205 ülke ve bölgeye ihracat yaptığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye 'domates ithalatçısı' demek, 'saman ithalatçısı' yaftası vurmak cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Türkiye'nin üretim gücünden, bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleri ile baş başa bırakıyorum. Onlar anlamasa da onlar bilmese de bilmek istemese de Türkiye, Kipaş Holding gibi şirketlerimizin gayretleri ile büyüyor, güçleniyor, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Nasıl muhalefete rağmen ülkemizi eser ve hizmet siyasetimizle son 20 yılda rekordan rekora koşturduysak, önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kendimize güveneceğiz, milletimize inanacağız, Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte muhakkak getireceğiz."

Erdoğan, açılışı yapılan tesisin hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye'nin 'saman ithalatçısı' olduğunu zanneden cahilleri havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının ardından Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Katılımcılarla Batı Kipaş Kağıt Fabrikasının açılış kurdelesini kesen, davetliler ve fabrika işçileriyle fotoğraf çektiren Erdoğan, fabrikada görev alarak üretimi bereketlendirecek tüm işçilere teşekkürlerini iletti.