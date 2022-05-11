Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

11.05.2022 17:41
Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 44. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir grup arasında yaşanan sözlü tartışma sokağa taştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Agit E'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Diyarbakır, Yenişehir, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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