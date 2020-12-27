MANİSA'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan ve 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle kirletildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sorumluların tespit edilmesi için inceleme başlattı.

Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikedeki 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen Marmara Gölü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle kirletildi. Marmara Gölü'nün, Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu girişindeki suların 500 metre çekilmesini fırsat bilen kişi veya kişiler, buraya kamyonla taşıdıkları hafriyat ve moloz yığınlarını döktü. 'Hafriyat dökmek yasaktır' yazılı uyarı tabelasına rağmen sahanın molaz yığınlarıyla doldurulması üzerine bölge sakinleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Manisa İl Müdürlüğü'ne konuyu bildirdi. Bunun üzerine sorumluların bulunması için ekipler inceleme başlattı.