Son dakika... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744 - Son Dakika

Son dakika... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744

23.10.2020 08:15
Son dakika... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744, System.String[]

Son dakika dünya haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 142 bin 744'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 994 bin 442'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 142 bin 744'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 994 bin 442'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 31 milyon 187 bin 231'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 661 bin 651 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 228 bin 281'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 332 bin 634 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 155 bin 962'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 650 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 957 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 990 bin 270 ulaşırken can kaybı ise 29 bin 636 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 879 bin 876 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 984 olduğu rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 521, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 521 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 999 bin 43'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin 210'a yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 142 bin 744 - Son Dakika Dünya

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