Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de bir apartmanda yayılan ve kaynağı henüz tespit edilemeyen kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de bir apartmanda yayılan ve kaynağı henüz tespit edilemeyen kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir apartmanda nedeni henüz belirlenemeyen kokudan etkilen vatandaşlar, balkona çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binada yaşayan Meliha Kılıç, Meryem Kars, Hasret Karamahmutoğlu, Kadir İbrahim Sak ve Selami Kılıç'ı evlerinden alarak, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine götürdü.

Öte yandan, apartmada doğal gaz ekiplerince ölçüm yapıldı, herhangi bir sızıntının olmadığı anlaşıldı. Apartmadaki kokunun nedeni ekiplerce araştırılıyor.

Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kültür Mahallesi, Gümüşova, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de apartmanda yayılan kokudan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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