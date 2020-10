Son dakika ekonomi: Birleşik Krallık ve Kenya'dan 2021'de "küresel eğitim zirvesi"

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta önümüzdeki yıl Birleşik Krallık ve Kenya'nın her çocuğun eğitim alması için başlatılan küresel harekete liderlik edecek üst düzey bir zirveye ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, "çığır açan küresel eğitim zirvesi, Birleşik Krallık'ın G7 Başkanlığını üstleneceği 2021 yılının ortalarında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilecek." Dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin oluşturduğu G7 Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşuyor ve Avrupa Birliği de G7 içinde temsil ediliyor.

Etkinliğin eş evsahipleri, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, dünya liderlerini çocukların okula gitmeleri için yatırım yapmaya ve korona virüs sonrasında daha iyi bir eğitim sistemi inşa etmeye çağırdı.Buna göre;"Korona virüsü, okulların en yoğun olarak kapalı olduğu dönemde 1.3 milyar çocuğun- ki buna 650 milyon kız çocuğu da dahil, eğitim alamaması ile küresel eğitim krizini daha derinleştirdi. "Uzmanlar, özellikle de ülkeler pandeminin ardından ekonomik bir daralma yaşarken, bir çok çocuğun asla okula geri dönemeyeceği yönünde uyarılarda bulunuyor."Eğitim alamamanın, gerek bireyler ve gerek toplumlar üzerinde uzun vadeli zararları var ve kız çocukları ise risk grubunda. "Okula gitmek hayatları değiştirecek ve pek çok kuşağı olumlu etkileyecek faydalara sahip – örneğin, annesi okuma yazma bilen bir çocuğun, beş yaşını görme ve okula gitme olasılığı yüzde 50 daha fazla. Sadece tek bir ek eğitim yılı sayesinde, bir kadının geliri beşte bir oranında artabiliyor."Johnson, istismarın engellenmesi ve dünyanın dört bir yanındaki potensiyelin serbest bırakılabilmesi için kız çocuklarının eğitimini kilit öncelik olarak belirledi ve Birleşik Krallık, Eğitim İçin Küresel Ortaklık (EKO) girişiminin en büyük bağış sahibi oldu.Önümüzdeki yıl yapılacak olan zirve, EKO'nun kalkınmakta olan ülkelerde çocukların okula gönderilmesi, toplulukların yoksulluktan kurtulması ve kız çocuklarının çocuk yaşta evliliğe zorlanmasının engellenmesi için gerçekleştirdiği hayati önem taşıyan çalışmalara kaynaksağlayacak.Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson konuyla ilgili şunları söyledi: "Korona virüs salgınından bu yana, dünyanın dört bir yanında okula gidemeyen çocuk sayısı 1.3 milyarı buldu. Bu boşa harcanmış büyük potansiyel ve kaçırılmış fırsat, sadece bu çocuklar için değil her birimiz için gerçekten bir trajedi."Eğitim, fırsat ve müreffeh bir hayatın kapısını aralar. Kız çocuklarına, kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için yoksulluktan ve istismardan kurtulma biletini sunar."İşte bu yüzden, Birleşik Krallık'ın 2021 yılında Eğitim İçin Küresel Ortaklık girişimininfinansman yenilenmesi etkinliğinin eş evsahipliğini üstleniyor olmasından çok mutluyum. Küresel toplumu bir araya gelip ciddi bir bağışta bulunmaya ve bu girişimin her bir çocuğa eğitim fırsatı vermek için yaptığı hayati çalışmaları finanse edebilmemizi sağlamaya davet ediyorum."Kenya Hükümeti, eğitimi, 2030 itibarıyla yeni sanayileşmiş bir ulus olma stratejisininmerkezine koydu. 2005 yılından bu yana EKO ortağı olan Kenya, evrensel ilk öğretim seviyesini yakalamak ve okullara erkek çocuklar kadar kız çocukların da kaydedilmesini sağlamak için toplumsal cinsiyet engellerini yıkmak gibi çok etkileyici ilerlemeler kaydetti. Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta konuyla ilgili şunları söyledi: "Eğitimli bir nüfus, bir ülkenin en değerli kaynağıdır. EKO, tüm çocuklarımızı, özelliklede kız çocuklarımızı, öğretime dahil edebilmek için yenilikçi çözümlere yatırım yapmamıza yardımcı olan çok önemli bir ortağımız oldu."EKO için kaynak konferansını bir fırsat olarak değerlendirip, kaliteli eğitime yatırım yapma yönünde iddialı taahhütler vermeliyiz ki çocuklarımız ve gençlerimiz 21inci yüzyılın fırsatlarını yakalamak için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriye sahip olabilsin."Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pandeminin öncesinde bile düşük gelirli ülkelerde her 10 çocuktan 9'u, 10 yaşına geldiğindegüzel bir şekilde okuyamıyordu. 2002 yılında kuruluşundan bu yana EKO, faaliyette bulunduğu ülkelerde 160 milyon çocuğun okula gitmesine ve okula giden kız çocuğu sayısının ikiye katlanmasına katkı sağladı ve bugün, önümüzdeki beş yıl için 5 milyar dolar finansman hedefi açıklıyor. EKO, hükümetleri, iş dünyasını ve bireyleri çocukların geleceklerine yatırım yapmaya davet ediyor."Bu fon, 87 düşük gelirli ülkede 175 milyon çocuğun eğitim alabilmesini sağlayacak. Bu yatırım, uzun vadede, kalkınmakta olan dünya ekonomilerine 164 milyar dolar ekleyebilir, 18 milyon insanı yoksulluktan kurtarabilir ve iki milyon kız çocuğunu, çocuk yaşta evlilikten koruyabilir."Avusturalya'nın Eski Başbakanı ve EKO Yönetim Kurulu Başkanı Julia Gillard şöyle konuştu: "EKO'ya yapılan yatırım, dünyanın en güçlü varlığına, yani çocuklarına ve gençlerine yapılan bir yatırımdır. Dünya liderleri, EKO'ya tekrar finansman sağlayarak, dünyanın tüm kız ve erkek çocuklarına eğitim sayesinde daha parlak bir gelecek sağlamak konusunda ciddi olduğu mesajını verecek."Bugün, şimdiye kadarki en iddialı ve acil kampanyamızı başlatıyoruz. Hiçbir çocuğun geride kalmaması için bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. Dünya liderlerine mesajımız çok basit: Elinizi kaldırın ve eğitimi destekleyin."Zirve, 2021 yılının ortalarında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilecek ve tüm çocukların okul ve öğretim hayatına dahil edilebilmesi amacıyla kilit küresel aktörleri ve karar mercilerini bir araya getirecek.