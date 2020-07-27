Son dakika ekonomi: Türkiye, lojistik merkezleriyle e-ticaret üssü olma yolunda - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Türkiye, lojistik merkezleriyle e-ticaret üssü olma yolunda

Son dakika ekonomi haberi: Pandemi sonrası hedef ülkelerde kurulacak lojistik merkezleri 2023 yılı 226,6 milyar dolar ihracat hedefine giden yolda büyük bir rol oynayacak.

Son dakika ekonomi: Türkiye, lojistik merkezleriyle e-ticaret üssü olma yolunda, System.String[]

Pandemi sonrası hedef ülkelerde kurulacak lojistik merkezleri 2023 yılı 226,6 milyar dolar ihracat hedefine giden yolda büyük bir rol oynayacak. Egeli ihracatçılar, lojistikte devreye alınacak yeni nesil çözümlerin hem ekonomiye ivme kazandıracağı hem de tedarik zincirini güçlendireceği görüşünde.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'ye göre korumacılık önlemlerinin pandemiyle birlikte daha da artış gösterdiği bu dönemde lojistik sektöründe her yaşanan gelişme ihracatçıların ve hedef ülkelerle ikili ticaretin lehine olacak. Eskinazi yaptığı açıklamada, "Pandemi süresince tedarik zincirinin kırılmasıyla gördük ki global lojistik sistemleri hayati önem arz ediyor. Türkiye'nin dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi yolundaki süreci hızlandıracak lojistik merkezlerine ve e-ticarette iş birliklerine ihtiyacımız var. Buna odaklanarak yeni nesil ticaret köprüleri oluşturmalıyız. Ticaret Bakanlığımızın İhracatçı Birlikleri ve lojistik sektörüyle bir araya gelerek hedef pazarlara erişimi kolaylaştıracak, var olan pazarların büyümesini sağlayacak lojistik merkezlerinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Tedarik üsleri, e-ihracatta hızlı teslimat ve iade maliyetlerinin azaltılmasında da büyük rol oynayacak. Dünyada ilk üçte yer alan Çinli e-ticaret platformuyla da gıda özelinde çok yakın bir zamanda yeni iş birliklerine imza atacağız. Türkiye'nin ilk sanal fuarını başlatan birlik olarak önümüzdeki dönemde de bir çok sanal heyet ve fuar projemiz var. Yurtdışında kurulacak tedarik üslerinin özellikle e-ihracat yapmayı hedefleyen B2B şirketlerimiz için ayrı bir önemi var." dedi.

Hem ulaşım maliyetlerinde hem tedarikte avantaj

Özellikle lojistik anlamda stratejik noktaların seçilmesi gerektiğini vurgulayan Eskinazi, Chicago'yu örnek göstererek Orta Amerika'nın imalat sanayii, lojistik, kara taşımacılığı, depoculuk, demiryolları açısından gelişmiş bir merkezi olduğunu anlatarak şöyle devam etti: "Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerin seçilmesi de bir başka stratejik hamle olabilir. Hangi sektörlerden ağırlıklı olarak talep geleceği, bu merkezlerde çalışmak isteyen firmaların sayısı, talep edilen hizmet türleri ve alanın büyüklüğü gibi konuları netleştirmek için üreticilerle temas kurulmalı, firmaların bakış açısı ve ön talepleri için görüş alışverişleri hızlandırılmalı. Lojistik merkezleri hem ulaşım maliyetlerinde hem de tedarikte sağladığı avantajlarla ihracatçılar için dönüm noktası olacak. Öte yandan Türk Ticaret Merkezleri'miz (TTM) ürünlerimizin tanıtılması, depolanması, lojistik ve finansal olarak hizmet vermek ve pazara girişlerini kolaylaştırmak için 7 ülkede faaliyet gösteriyor. TTM'ler ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya, Kenya, BAE'de konumlanmış durumda. En son Dubai'de Ticaret Bakanlığı desteğiyle mobilya sektörüne yönelik bir TTM kuruldu."

Türkiye lojistik merkezleriyle e-ticaret üssü olma yolunda

Depo, ofis, showroom, lojistik hizmetlerinin yanında satış ve servis desteği de vererek Türkiye'yi çekim merkezi haline getiren TTM'lerin ihracatçılar için bir fırsat olduğunu söyleyen Jak Eskinazi yurtdışı lojistik merkezlerinin daha büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Eskinazi, "Tedarik zincirinin kapsamının genişletilmesi adına bir sonraki açılımımızın lojistik merkezleri olması lazım. İlerleyen dönemde devlet kapsamına girdiğinde bizim için yurt dışındaki alıcılara daha kolay ulaşılıp, e-ticaretin etkinliğinin daha çok artırılacağı bir sıçrama tahtası olacak. Dünyanın en iyi ürününü de yapsanız eğer profesyonel bir servis ağınız yoksa ürününüzü satamazsınız. Türkiye'nin sürdürülebilir bir ihracat büyümesini yakalaması, 2023 yılındaki 226,6 milyar dolar hedefine ulaşabilmesi, ihraç ürünlerinin rekabet gücünün artırılması için lojistik sektörü ve altyapısının gelişmesi büyük önem taşıyor. Türkiye, taşımacılık sektöründeki yaklaşık 18 milyar dolar cirosuyla dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Bu sistemleri e-ticarete entegre ederek dış ticaretteki lojistik etkinliğimizi artırabilir, maliyet yükünü azaltabilir, ürünlerin pazara ulaşım süresini kısaltabilir, hem e-ticaretten alınan payı hem de dünya pazarındaki konumumuzu güçlendirebiliriz." diye konuştu. - İZMİR

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Türkiye, lojistik merkezleriyle e-ticaret üssü olma yolunda - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim         
14:24
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar         
14:10
İspanyol bakan Ayasofya için İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir         
13:53
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu         
13:33
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
13:31
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı         
12:00
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı         
11:58
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Düştüğü dereden kurtarılan çocuk, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Düştüğü dereden kurtarılan çocuk, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
11:57
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar         
11:26
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum         
10:28
Belarus'ta 3 kadın, kendilerine Belarus'ta 3 kadın, kendilerine "zavallı şeyler" diyen Lukaşenko'ya rakip oldu         
10:23
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı         
09:49
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı         
09:45
Takım arkadaşının Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi         
09:41
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir         
09:39
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü         
09:06
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı         
07:26
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı         
02:27
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:21
Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil         
21:39
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti         
21:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 18:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Türkiye, lojistik merkezleriyle e-ticaret üssü olma yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei