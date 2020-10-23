Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin "Filistin" sorununda taviz vermemesini istiyor - Son Dakika

Endonezya halkı, hükümetin, İsrail ile normalleşme sürecine giren bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerinde "Filistin" meselesine karşı taviz vermemesini istiyor.

Endonezyalı Müslümanlar, AA muhabirine, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki bir ana caddeye Devlet Başkanı Joko Widodo'nun isminin verilmesi, İsrail ile yakınlaşan Arap ülkeleriyle ikili ilişkiler ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslami yardım kuruluşunda çalışan Muhammed Azmi, "Son dönemde İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında gelişen normalleşme sürecine bakıldığında İsrail, Filistin işgalini meşrulaştırmak veya Müslüman ülkeleri susturmak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Endonezya hükümetinin, Filistin meselesinde taviz vermemesi gerektiğini belirten Azmi, Widodo'nun sömürgeciliğe kesin bir şekilde karşı çıkan ülke anayasasına bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Azmi, BAE'de bir caddeye Widodo'nun isminin verilmesine ilişkin son dönemde BAE ve Bahreyn ile gelişen ilişkiler göz önüne alındığında, İsrail'in üçüncü taraflar üzerinden Müslüman ülkelerle yakın ilişki kurma çabasının bir parçası olmasından endişelendiğini dile getirdi.

"Kudüs'ün İslam ümmetinin başkenti olmasını istiyorum"

Kitap editörlüğü yapan Saiful Hamiwanto, "Endonezya vatandaşı olarak bizim anayasamız her türlü sömürgeciliğe karşıdır. Bu nedenle Endonezyalı olarak İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgaline ve İsrail ile diplomatik ilişki kurulması fikirlerine de karşıyız." diye konuştu.

Hamiwanto, bir Müslüman olarak Mescid-i Aksa'nın içinde olduğu Kudüs'ün İslam ümmetinin başkenti olmasını arzuladığını kaydetti.

BAE ile gelişen ilişkilerin sonucu olarak Widodo'nun isminin bir caddeye verilmesinden gurur duyduğunu aktaran üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Azim Arrasyid ise "Bu ilişki içinde umarım Devlet Başkanı Widodo, Filistin sorununa karşı tavrını değiştirmez ve desteğini sürdürmeye devam eder." ifadesini kullandı.

Dergi editörü Dadang Kusmayad, iki ülkenin yakın ilişkinin göstergesi olarak BAE'deki bir caddeye ismi verilen Widodo'nun, Filistin ve Endonezya halkını incitecek bir girişimin içinde yer almamasını ümit ettiğini kaydetti.

Kusmayad, Endonezya halkının, Filistin halkının mücadelesine olan desteğinin süreceğinin altını çizdi.

"Endonezya, İsrail ile yakınlaşanların adımlarını izlememeli"

Serbest çalışan 56 yaşındaki Rifnaldi Rusli, "Filistinli kardeşlerimiz, açık bir şekilde topraklarından edildi. İsrail'in insan hakları ihlalcisi devletlerin en önünde olduğu apaçık ortada." dedi.

Rusli, Endonezya'nın, İslam ümmetinin düşmanı haline gelen İsrail ile yakınlaşan "bazı ülkelerin" attığı adımları izlememesi gerektiğini ifade etti.

Özel şirket çalışanı 43 yaşındaki Aan Hadipurna da İslam ülkeleri olarak İsrail'i yalnızlaştırmanın, Filistin'deki Müslümanlara tavırlarını değiştirmesini umut ettiğini kaydetti.

Bu arada Bazı Temsilciler Meclisi yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları, BAE-Endonezya ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesine karşı hükümetin BAE'nin İsrail tutumunu benimsememesi konusunda uyarıda bulunuyor.

BAE-Endonezya ilişkilerine katkılarından dolayı Widodo'yu onurlandırmak amacıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki bir caddenin adı, pazartesi günü düzenlenen törenle "President Joko Widodo" olarak değiştirilmişti.