Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin "Filistin" sorununda taviz vermemesini istiyor - Son Dakika

Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin "Filistin" sorununda taviz vermemesini istiyor

23.10.2020 12:36

Son dakika gündem haberi... Endonezya halkı, hükümetin, İsrail ile normalleşme sürecine giren bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerinde "Filistin" meselesine karşı taviz vermemesini istiyor.

Endonezya halkı, hükümetin, İsrail ile normalleşme sürecine giren bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerinde "Filistin" meselesine karşı taviz vermemesini istiyor.

Endonezyalı Müslümanlar, AA muhabirine, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki bir ana caddeye Devlet Başkanı Joko Widodo'nun isminin verilmesi, İsrail ile yakınlaşan Arap ülkeleriyle ikili ilişkiler ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslami yardım kuruluşunda çalışan Muhammed Azmi, "Son dönemde İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında gelişen normalleşme sürecine bakıldığında İsrail, Filistin işgalini meşrulaştırmak veya Müslüman ülkeleri susturmak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Endonezya hükümetinin, Filistin meselesinde taviz vermemesi gerektiğini belirten Azmi, Widodo'nun sömürgeciliğe kesin bir şekilde karşı çıkan ülke anayasasına bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Azmi, BAE'de bir caddeye Widodo'nun isminin verilmesine ilişkin son dönemde BAE ve Bahreyn ile gelişen ilişkiler göz önüne alındığında, İsrail'in üçüncü taraflar üzerinden Müslüman ülkelerle yakın ilişki kurma çabasının bir parçası olmasından endişelendiğini dile getirdi.

"Kudüs'ün İslam ümmetinin başkenti olmasını istiyorum"

Kitap editörlüğü yapan Saiful Hamiwanto, "Endonezya vatandaşı olarak bizim anayasamız her türlü sömürgeciliğe karşıdır. Bu nedenle Endonezyalı olarak İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgaline ve İsrail ile diplomatik ilişki kurulması fikirlerine de karşıyız." diye konuştu.

Hamiwanto, bir Müslüman olarak Mescid-i Aksa'nın içinde olduğu Kudüs'ün İslam ümmetinin başkenti olmasını arzuladığını kaydetti.

BAE ile gelişen ilişkilerin sonucu olarak Widodo'nun isminin bir caddeye verilmesinden gurur duyduğunu aktaran üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Azim Arrasyid ise "Bu ilişki içinde umarım Devlet Başkanı Widodo, Filistin sorununa karşı tavrını değiştirmez ve desteğini sürdürmeye devam eder." ifadesini kullandı.

Dergi editörü Dadang Kusmayad, iki ülkenin yakın ilişkinin göstergesi olarak BAE'deki bir caddeye ismi verilen Widodo'nun, Filistin ve Endonezya halkını incitecek bir girişimin içinde yer almamasını ümit ettiğini kaydetti.

Kusmayad, Endonezya halkının, Filistin halkının mücadelesine olan desteğinin süreceğinin altını çizdi.

"Endonezya, İsrail ile yakınlaşanların adımlarını izlememeli"

Serbest çalışan 56 yaşındaki Rifnaldi Rusli, "Filistinli kardeşlerimiz, açık bir şekilde topraklarından edildi. İsrail'in insan hakları ihlalcisi devletlerin en önünde olduğu apaçık ortada." dedi.

Rusli, Endonezya'nın, İslam ümmetinin düşmanı haline gelen İsrail ile yakınlaşan "bazı ülkelerin" attığı adımları izlememesi gerektiğini ifade etti.

Özel şirket çalışanı 43 yaşındaki Aan Hadipurna da İslam ülkeleri olarak İsrail'i yalnızlaştırmanın, Filistin'deki Müslümanlara tavırlarını değiştirmesini umut ettiğini kaydetti.

Bu arada Bazı Temsilciler Meclisi yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları, BAE-Endonezya ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesine karşı hükümetin BAE'nin İsrail tutumunu benimsememesi konusunda uyarıda bulunuyor.

BAE-Endonezya ilişkilerine katkılarından dolayı Widodo'yu onurlandırmak amacıyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki bir caddenin adı, pazartesi günü düzenlenen törenle "President Joko Widodo" olarak değiştirilmişti.

Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin Filistin sorununda taviz vermemesini istiyor
Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin Filistin sorununda taviz vermemesini istiyor
Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin Filistin sorununda taviz vermemesini istiyor
Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin Filistin sorununda taviz vermemesini istiyor

Endonezya, Filistin, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin 'Filistin' sorununda taviz vermemesini istiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Lokantada birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklar havada uçuştu Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşayan grip aşısı uygulanmasına başlandı: Öncelik yüksek risk grubunun Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı
Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi         
12:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda         
11:38
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı         
10:53
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:41:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Endonezyalılar, hükümetin "Filistin" sorununda taviz vermemesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei