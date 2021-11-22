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Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

22.11.2021 11:43

Son dakika! 19 Kasım'da 5.1 şiddetinde bir depremle sarsılan Erzurum'da bugün de saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Köprüköy ilçesi olduğu ve depremin 4.7 büyüklüğünde gerçekleştiği duyuruldu. Saat 11.31'de meydana gelen deprem, yerin 6.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetinin 4.8 büyüklüğünde solduğunu açıkladı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

"AFAD MÜDÜRÜ KÖYLÜLERİN EVLERİNİ BOŞALTMALARINI İSTEDİ"

DHA muhabiri Salih Tekin, CNN TÜRK'te deprem hakkında şu bilgileri verdi: "Merkez üssü Topçu Köyü... AFAD müdürü köydeki vatandaşlara ulaştı, evlerini boşaltmalarını istedi. Çadırlara yerleşecekler. Depremin derinliğini 5.5 km derinlikte. AFAD Müdürü de Topçu Köyü'ne hareket etti ekiplerle birlikte."

TÜRKİYE BEŞİK GİBİ

Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan peş peşe depremlerin meydana gelmesi, endişe yarattı. 17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, birkaç gün önce ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.

Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kandilli, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika
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