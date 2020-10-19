Esenyurt'un kadın muhtarları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor (1) - Son Dakika

Esenyurt'un kadın muhtarları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor (1)

19.10.2020 11:15

Esenyurt'un kadın muhtarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak çalışmalarıyla örnek oluyor.

Esenyurt'un kadın muhtarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak çalışmalarıyla örnek oluyor.

Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah ile Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler, muhtarlık görevlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Giresun'da doğan 34 yaşındaki Karakülah ile Düzce'de doğan 41 yaşındaki Güler, görevlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kadınların desteğiyle şu ana kadar yaklaşık 50 bin siperlik üreterek mücadeleye katkı sunan ve ihtiyaç sahipleri için 3 bin 500 yardım kolisi hazırlayan Karakülah ve muhtarlık olarak 4 aydır yaklaşık 70 aileye aylık 500 lira para yardımı yapan Güler, daha fazla kadın muhtarın olmasını istiyor.

"Muhtarlık gönül işi"

Cavide Karakülah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallesinde güzel organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

"Muhtarlık kurumu aslında gönül işi." diyen Karakülah, bu görevi severek ve gerçekten yürekten yaptıklarını aktardı.

Evli ve bir çocuk annesi Karakülah, muhtar olduğu ilk günden itibaren sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Pandemi zamanı ülkemiz zor şartlardan geçti, yevmiye ile çalışan Esenyurtlu hemşehrilerimiz sıkıntılar yaşadı. Biz de bunun bilincinde olarak sosyal çevremizden ve mahallemizdeki esnaf ve komşularımızdan bir fon oluşturduk. Bu fonda yaklaşık 320 bin lira topladık. Bu parayla birlikte 3 bin 500 yardım kolisi hazırladık. Hepsini kendimiz tek tek paketledik ve Esenyurt'ta yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıttık." diye konuştu.

Karakülah, bir muhtar arkadaşıyla beraber sağlık çalışanları için mahallesindeki kadınlarla siperlik ürettiklerini dile getirerek, siperliklerin dağıtımını Türkiye'nin bazı il ve ilçelerindeki sağlık ocağı ve devlet hastanelerine ücretsiz şekilde sağladıklarını belirtti.

Şu an itibarıyla yaklaşık 50 bin siperlik üretip dağıttıklarını vurgulayan Karakülah, "Siperlikle ilgili çalışmayı bitirdik. Şu an daha farklı sosyal projeler geliştiriyoruz, çalışmalarımıza onlarla devam ediyoruz." dedi.

"Ağrı'daki çocuklara 300'er mont ve bot yolladık"

İstanbul dışına da yardım ulaştıran Cavide Karakülah, şöyle devam etti:

"İl ve ilçe ayırt etmeden bu yardımları yapmak için bir adım attık. Bu adımı da Ağrı Doğubayazıt'ta dağ köylerinde yaşayan çocuklarımıza bir gönül köprüsü kurduk. Orada öğretmen arkadaşımız bize yardımcı oldu. O çocuklarımızın hayatında hamburger yemediği bilgisini aldık, biz de hemen buradan mahalle halkımızla 100 çocuğumuza hamburger, içecek, yanında patates kızartmasını oraya yolladık. Oradaki çocuklarımız çok mutlu oldu. Daha sonra o çocuklarımız için neler yapabileceğimizi ve çocuklarımızın oradaki durumunu gördük. Oradaki öğretmenlerimizle beraber çocuklarımıza 300'er mont, bot ve bir paket içinde sağlıklı atıştırmalık yiyecekler yolladık. Bu işi organize ederken gerçekten biz de çok mutlu olduk. Mahalle halkıma, arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Bunu kendi başıma yapamazdım."

Karakülah, muhtarlık olarak öğrencilere yönelik de çalışmalarının olduğunu dile getirerek, "Sosyal yardım çok fazla yaptığımız için bize bu konuyla ilgili çok fazla talep geliyor. Esenyurt'ta bilgisayarı, tableti ya da telefonu olmadığından EBA'ya giremeyen öğrencilerimiz var. Oluşturduğumuz bazı fonlarımız vardı, onların üzerine ekleme yaparak tablet hediye etmek istedik. Esenyurt'taki çocuklarımıza şu an yaklaşık 14 tablet takdim ettik. Zannediyorum bu haftayla birlikte 10 tane daha almayı planlıyoruz." dedi.

Bağışçılarının sayısının fazla olduğuna işaret eden Cavide Karakülah, 75 okul çantası, 1000'er adet kitap, defter, silgi ve kalemtıraşı da ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edeceklerini kaydetti.

"Yaklaşık 70 aileye her ay 500 lira yardım yapıyoruz"

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler de 13 yıldır Esenyurt'ta oturduğunu ve 2 dönemdir muhtarlık görevini yürüttüğünü söyledi.

Esenyurt'taki 43 mahalle muhtarı arasından 5 kadın muhtar olduğuna dikkati çeken Güler, muhtarlık çalışmalarıyla ilgili olarak, Kovid-19 öncesinde mahalle meclisleri oluşturarak mahallenin sorunlarını, sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını belirleyip ilgili kurumlara sunarak mahallelinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Güler, mahalledeki yaşlıların ziyaret ve takiplerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinde çalışmalarının çok yoğun geçtiğini ifade eden Güler, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve yaklaşık 700 aileye yardım ulaştırdıklarını, Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlara da destekte bulunduklarını kaydetti.

Güler, Kovid-19 sürecinde bir hayırsever ile görüştüklerini dile getirerek, "4 aydır yaklaşık 70 aileye her ay düzenli 500 lira para yardımı yapıyoruz." dedi.

İstanbul dışına yardım çalışmaları

Siirt'te bir ilkokul öğretmeniyle görüşerek oraya 5 koli kitap yardımı yaptıklarını anlatan Güler, kitapları bu hafta göndereceklerini belirtti.

Güler, Van'da bir cezaevine kurulan kütüphaneye çok sayıda kitap yardımında bulunduklarını belirterek, "O da Kader Mahkumları Derneğinin desteğiyle oldu. Çünkü ara ara orayla da çalışıyorum, cezaevindeki arkadaşlar çok teşekkür etti, aylık düzenli yardımlar devam ediyor." diye konuştu.

Derneğe cezaevinden istekler geldiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Taleplere göre biz de buradan biriktirdiğimiz, vatandaşlardan bulduğumuz şeyleri toplayıp oraya götürüyoruz ve onlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bazen şöyle bir şey oluyor; diyor ki 'Ben cezaevindeyim ama kız kardeşimin düğünü ya da nişanı var, gelinliğe, kına gecesi kıyafetine ihtiyacım var.' Bu süreçte de onları temin ediyoruz, ne istiyorlarsa onlara ulaştırıyoruz. Bunlar kiralanmıyor, onlarda kalıyor. Gönüllü olarak yapıyoruz, çok güzel ve uzun zamandır süren bir çalışma."

Esenyurt'un kadın muhtarları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor (1)
Esenyurt'un kadın muhtarları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor (1)
Esenyurt'un kadın muhtarları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor (1)
Esenyurt'un kadın muhtarları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor (1)
Esenyurt'un kadın muhtarları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor (1)

Muhtarlık, Esenyurt, Muhtar, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'un kadın muhtarları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor (1) - Son Dakika

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