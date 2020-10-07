Eskişehir'de tombala operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de tombala operasyonu

07.10.2020 11:14

Eskişehir'de tombala operasyonu Kumar aşkına Korona virüsü hiçe saydılar Çok sayıda silah, mermi ve tombala malzemeleri ele geçirildi Operasyonda 56 şüpheliye toplam 176 bin TL ceza kesildi Eskişehir'de, bir derneğe ait iki ayrı ikamete düzenlenen kumar operasyonunda, 56 şüpheliye korona...

Eskişehir'de tombala operasyonu

Kumar aşkına Korona virüsü hiçe saydılar

Çok sayıda silah, mermi ve tombala malzemeleri ele geçirildi

Operasyonda 56 şüpheliye toplam 176 bin TL ceza kesildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, bir derneğe ait iki ayrı ikamete düzenlenen kumar operasyonunda, 56 şüpheliye korona virüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı davranmaktan toplam 176 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu mahallede faaliyet gösteren bir dernek ile bu derneğe ait iki ikamette kumar oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi üzerine oluşturulan özel ekip ile düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonda, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği kartuşu, 243 adet mermi, 745 adet tombala kağıdı, 89 adet tombala topu bulunarak muhafaza altına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında kumar oynamak ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlamaktan idari işlem yapılırken, 2 şüphelinin de farklı suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Ayrıca Korona virüs tedbirlerine aykırı davranmaktan 56 şahsa toplam 176 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan dernek başkanı hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak' suçundan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, ikamet sahibi hakkında ise, 6136 sayılı kanun maddesi gereği adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de tombala operasyonu
Eskişehir'de tombala operasyonu
Eskişehir'de tombala operasyonu
Eskişehir'de tombala operasyonu

Para Cezası, Türk Lirası, Koronavirüs, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de tombala operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi         
16:32
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi         
16:24
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:48:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de tombala operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei