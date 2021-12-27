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Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi

27.12.2021 14:56
Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'de ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan ve kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat eden müezzin Recep Uyar, son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'de ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan ve kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat eden müezzin Recep Uyar, son yolculuğuna uğurlandı.

Uyar'ın cenazesi, Yeşil Cami'nin bahçesine getirildi. Müezzinin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Bursa İl Müftüsü İzani Turan, cenaze namazından önce yaptığı konuşmada, bir din gönüllüsü olan Recep Uyar için son görevlerini yerine getirmek üzere toplandıklarını söyledi.

Uyar'ın, ezanı dünyaya tanıttığını belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir müezzin ki daima camisinin içinde cemaatini bekledi. 1 kişi, 100 kişi, bin kişi fark etmeksizin sanki ilk göreve başlamış gibi aynı heyecanla camisini tanıttı. Arkadaşlarıyla beraber Yeşil Cami'nin dünya sathında tanınmasına vesile oldu. Son derece sevecen, sevilen, sevdiğimiz bir dostumuz, bir kardeşimizdi. Allah Resulü Efendimiz'in ifadesiyle 'Mümin o kimsedir ki kendisiyle iyi geçinilir, kendisi de başkasıyla iyi geçinir.' İyi geçindiğini, iyi geçinildiğini, bir ispatı olarak camimiz ve cemaatimiz şahit oldu. Cenab-ı Hak, yolculuğunu mübarek eylesin. Elbette ki derin üzüntümüz var. Başta ailesine, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum."

Recep Uyar'ın naaşı, öğle vakti Müftü Turan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uyar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eski bakanlardan Faruk Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Recep Uyar'ın, vakitlerine göre makamlarda okuduğu vakit ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarından etkilendiği müezzine tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti. İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.

Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi

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Kalp Krizi, Cenaze, Bursa, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Ezanı makamlarıyla okuyan Bursalı müezzinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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