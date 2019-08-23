1- Falcao ve G. Saray'ın isteği, Monaco'nun birden tok satıcıyı oynamasına neden oldu.



2- Galatasaray karar değiştirip birden bonservis talep eden Monaco'ya taviz vermek istemiyor.



3- Sözleşme hazır. Monaco bir golcü daha aldığında Falcao'nun bedelsiz gidişine izin verecek.



GALATASARAY taraftarları günlerdir Radamel Falcao'nun gelmesini bekliyor. Günlerdir hatta haftalardır gazeteler 'Yarın geliyor' diye manşet atıyor, televizyonlar da kırmızı bantlarla 'Son Dakika' geçiyor... Ancak, Kolombiyalı yıldızın uçağı bir türlü İstanbul'a inmedi. Oysa en son dün gelmesi gerekiyordu Falcao'nun... Peki 33 yaşındaki dünyaca ünlü golcü neden hala gelmedi? Öncelikle Galatasaray cephesinde oyuncunun transferinin sonuçlanmasına dair herhangi bir kuşku yok. Zira Galatasaray Kulübü'nün teminat mektubu da hazır, sözleşme de Radamel Falcao da...



Kampanyaları fırsat yaptı



FALCAO'nun rötarının temel sebebi Monaco'nun bonservis çarkı! Fransızlarla başta Falcao'yu bedelsiz vermeyi kabul etti. Çünkü Falcao'nun yıllık 8 milyon Euro'luk ücreti Monoca'ya yüktü. Ancak Falcao'nun henüz görüşmeler tamamlanmamışken G.Saray'ı istediğini çok açık şekilde belli etmesi, sarı kırmızılı taraftarın başlattığı kampanya ve elbette Galatasaray Kulübü'nün de bu transfer için yoğu çaba sarf etmesi Monaco'nun tutum değiştirmesine neden oldu. Yani bir nevi 'tok satıcı'ya döndü ve "Madem birbirinizi çok istiyorsunuz o zaman bonservis ödeyin" tavrını benimsedi Fransızlar.



'Birkaç gün daha uzayacak'



G.SARAY ise hem UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyum hem de Monaco'nun verdiği ilk sözü tutmasını istediği için Falcao'yu bonservissiz alma konusunda kararlılık ortaya koyuyor. Menajerler Özgün Koyutürk ve Ahmet Bulut, transferi bitirmek için bir kez daha Fransa'ya gitti. Bulut dün "Falcao'da bir sorun yok. Bu iş birkaç gün daha uzayacak. 'Bugün geliyor, yarın imzalıyor' gibi bir durum yok. Monaco, Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün G.Saray'a gidişine izin verecek" dedi. Slimani ve Ben Yedder'i alan Monaco'nun bir golcü daha aldıktan sonra Falaco'dan bonservissiz vazgeçmesi bekleniyor. Evini boşaltan ve Fransa'da ailesiyle bir otelde kalan Falcao, G.Saray'a 2+1 yıllık imza atacak. İstanbul'a özel uçakla gelecek ve taraftara açık bir imza töreni yapılacak. Hatta gelir gelmez formaları satışa sunulacak. Ünlü golcünün kalacağı otel bile ayarlanmış durumda.