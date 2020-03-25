Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! Bir kişinin daha testi pozitif çıktı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! Bir kişinin daha testi pozitif çıktı... - Son Dakika Spor

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! Bir kişinin daha testi pozitif çıktı...

6 saat önce

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, eşi ve teknik direktör Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! Bir kişinin daha testi pozitif çıktı..., System.String[]

Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, eşi ve teknik direktör Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran hanımla birlikte oğlu Hikmet'in de testi pozitif çıktı. O da pozitif çıktı. Hepsini acil şifalar diliyorum. Yusuf Günay ile konuştum. Sağlığı iyi. Test sonucu yarın çıkacak. Hocamla da görüştüm. Sağlığı maşallah yerinde. Espriler yaptık konuşurken. Sevenleri sevinsin. Rakipleri biraz daha çalışsın, eğer sahaya dönerse. Bana gelirse durumum gayet iyi. Bana gelince benim hiçbir şeyim yok. Hiçbir belirti yok. Ne ateş, ne öksürük vs. Gayet iyiyim. Dün bana, Kaan Kançal'a testler yapıldı. Sonuçları bekliyoruz."

"ULUSAL BİR SAVAŞ VERİYORUZ"

"Bütün kitle olarak bu virüse yakalanacağımız iddia ediliyor. Ama ayakta, ama yatarak... Devlet neredeyse Ulusal Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele içinde. Bizim fertler olarak ilgili makamların talimatlarına titizlikle uymamız gerekiyor. İlgili bakanlıkların dediklerine uymamız gerekiyor. Bütün departmanlarımızı evden çalışmaya sevk ettik. Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor, önemli olan vücut direncini en üstte tutarak, yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak."

SEYİRCİSİZ VE ERTELEME TARTIŞMALARINDA NE OLDU?

"Algı peşinde koşanlar biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Devletimiz ne derse odur. Bizim önerimiz varsa da bunu sunarız. Devletimizin dediklerine uyarız. 12 Mart perşembe günü önce maçların seyircili oynanacağı açıklandı. İlk vakanın bulunuşunda herkes marketleri boşalttı. Nihat Özdemir de Perşembe günü maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Ben de aynı gün düzenlenen bir etkinlikte ortamı hareketlendirip provokasyon yapmayalım. Bir stadımızı dezenfekte ediyoruz. Seyircili oynayabiliriz.' dedim. Benim bu açıklamalarımı başka yerlere çekenler oldu. Bunu yapmasınlar lütfen. 12 Mart Perşembe gününün akşamında maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. Biz o akşam devletimizle iletişime geçtik. Aldığımız cevap bilmediğimiz şeylerin olduğuydu. Biz de öneri olarak en az bin 500 kişinin akredite olacağını söyledik. Biz protokolde 60 kişiydik. Abdurrahim bey de bizimleydi. Hepimiz risk altındaydık. Bizim seyircisiz oynatma yerine erteleme istemedeki amacımız puanlar mı? Asla. Seyircisiz oynanacak olsa kalan 8 maçın 5'i deplasman. Bizim avantajımıza. Ama biz bunu istemedik. Futbolcularımız da tedirgin. Fatih hoca çok büyük çaba sarf etti. Futbolcuları tek tek ikna etti. 3. protokol önlemler uygulandı. 1. protokol olsaydı 2 bine yakın kişi olacaktı. Biz erteleyelim dedik ama TFF müthiş bir inatla, kelimeleri dikkatli seçmek istiyorum kimseyi kırmamak için. TFF ligin seyircisiz devam etmesinde ısrar etti. Bizden başka da buna ses çıkaran olmadı. Bir tek Bursaspor basketbol destek çıktı. Ben en son Nihat Özdemir'i aradım. 'Futbolcuların hassasiyetini biliyorsunuz. Ertelemekte fayda var.  8 maç kalmış. Haftada iki maç oynayıp 1 ayda bitiririz' dedim."

TFF'DEN UMUDU KESTİK, LİGİ DEVLETİMİZ ERTELEDİ

"Devletimiz bugün çıkın seyircili oynayın dese biz ona da uyarız. Devlet öyle dediyse bildiği vardır, tehlike geçmiştir. Nihat beyin bana dediği şey Kulüpler Birliği ıslak imzalı belge göndermezse olmaz dedi. Ben de Kulüpler Birliği Mehmet Sepil'i aradım. Sepil bana '4 kulübün imzası yok' dedi. İsimlerini vermiyim. O haftayı geçtik, ardından biz TFF'den umudu kestik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız ve devletimizin diğer makamları, ilgili federasyon başkanlarını çağırarak yüzlerine bu kararı okudu. Hepsine teşekkür ediyorum."

KEŞKE KİMSE HASTA OLMASA DA BİZ SIFIR PUAN ALSAK

"Bazı açıklamalara bakıyoruz. Sanki virüs Wuhan'dan değil de Türk Telekom Stadı'ndan yayıldı. Yapayın Allah aşkına. Benim testim de yarın belli oalacak. Belki öleceğiz, Allah bilir. Ama neden bu kadar acımasızsınız? Bir babanın, bir annenin ve evladının bu virüse yakalandığını düşünün. Bir babanın, bir dedenin bu virüse yakalandığını düşünün. Keşke Fatih Hocam, Abdurrahim kardeşim, eşi ve oğlu, Yusuf Günay kardeşim, Göksel Başkanım ve eşi hasta olmasaydı da biz hiç puan almasaydık. Bu milleti birbirine düşürmeyelim."

PLAY-OFF TARTIŞMALARI

"Kulüpler Birliği toplantısını telekonferans ile yaptık yaklaşık 3 saat. Başkanlar kendi görüşlerini söyledi. Orada 17 Nisan, 30 Nisan neyse artık bir komisyon kurup TFF ile temas içerisinde devletin izni olması halinde liglerin bir an evvel başlaması üzerineydi. Toplantı sonrası uyumuşum, uyandım baktım play-off haberleri var. Mehmet Sepil'i aradım, öyle bir şey yok dedi. Sonra bir senaryo daha çıktı liglerin bu şekilde tecil edilmesi. Böyle bir şey de yok. Çalışma içerisindeyiz. TFF ve devletimizle haberleşme içerisindeyiz.

"MAÇLAR SEYİRCİSİZ DEVAM ETSİN DİYENLER ARASINDA FENERBAHÇE YOK"

Hangi 4 takımın ligin devam etmesini teklif ettiğini söyleyemem. Sadece aflarına sığınarak Fenerbahçe'nin erteleme istediğini söyleyebilirim. Onlarla ilgili çok haber çıktı çünkü bu yüzden bunu söylemek istedim. Fenerbahçe de ligler ertelensin dedi.

Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:19 

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