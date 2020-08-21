Son dakika genel: TÜDKİYEB'den doğalgaz müjdesi için şükür kurbanı - Son Dakika

TÜDKİYEB'den doğalgaz müjdesi için şükür kurbanı

ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi üzerine şükür kurbanı kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıkladı. Müjdeden çok memnun olduklarını belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzun bir çalışma neticesinde bugün verimini alıyor ve şükür kurbanımızı kesiyoruz. Malumunuz Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu. Tabi bu ilk tespitimiz. Hedef 2023 diyoruz" ifadelerini kullandı.