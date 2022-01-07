Son dakika gündem: Alanya'da güneş panellerinin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin güneş panellerinin iki zanlı tarafından motosikletin sepetine yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Konaklı Mahallesi'ndeki otele ait 12 güneş panelinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Takip sonucu kimlikleri belirlenen M.C.S. (35) adresinde gözaltına alındı, M.Y.S'nin (28) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
M.C.S, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kamera kayıtlarında güneş panellerini motosikletin sepetine yükleyerek çalan iki zanlının kaçma anı yer alıyor.
Kaynak: AA
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