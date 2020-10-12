Son dakika gündem: Bodrum'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen iki kişi öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Bodrum'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen iki kişi öldü
12.10.2020 18:45
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki ayrı olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) özel bir hastaneye, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Semran B. de İbrahim Y. de kurtarılamadı.
Cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bu iki kişinin de sahte içki nedeniyle öldükleri şüphesi üzerinde duran güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.
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