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Son dakika gündem haberleri - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri

03.12.2021 12:13
Son dakika gündem haberleri

"Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı", "AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti", "El Salvador'da askeri uçak düştü" gibi son dakika gündem olaylarından derlenen haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

"BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı", "Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler", " Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor" gibi son dakika gündem haberleri ve daha fazlası için haberimizi takip edebilirsiniz.

BİLGİ ALMAK İÇİN TÜİK'E GİDEN KILIÇDAROĞLU İÇERİ ALINMADI

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah yaptığı "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" paylaşımının ardından belirttiği saatte TÜİK'e gitti. İçeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına "Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik." dedi.

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ESKİ TURİZM BAKANI, AK PARTİ DANIŞMANI GÜLDAL AKŞİT HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit 61 yaşında yaşamını yitirdi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Akşit, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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EL SALVADOR'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ!

El Salvador'a ait bir askeri uçağın Pasifik'te düşmesi sonucu, içlerinde savunma bakanının oğlunun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

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BEYAZ TV SUNUCUSU TAHİR SARIKAYA, GÖZALTINA ALINDI

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, koronavirüs önlemleri kapsamında turist olarak Roma'ya gittiği sebebiyle gözaltına alındı. Tatil için İtalya'ya giden Sarıkaya, İtalyan makamlar tarafından sınır dışı edildi.

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MANSUR YAVAŞ: YERİMDEN MEMNUNUM, HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUM

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" tehdidiyle başlayan gerilimde sular durulmuyor. Mansur Yavaş gündem olan polemikler hakkında konuştu.

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BAE İLE İLİŞKİLER YUMUŞADI, ÜÇ YILDIR TUTUKLU OLAN ÖZTÜRK SERBEST BIRAKILDI!

BAE tarafından 3.5 yıldır alıkonulan iş adamı Mehmet Ali Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu BAE lideri Zayed'e iletmesi sonrası serbest bırakıldı. Yıllardır ailesinin ve kendisinin bugünü beklediğini söyleyen Öztürk yaşadıklarını, "Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren ülke olarak gösterecek beyanlarda bulunmamı istediler. Tabii bu süreçte işkenceye maruz kaldım. Ellerim, ayaklarım zincirli 13 gün boyunca rüku pozisyonunda bırakıldım." sözleriyle anlattı.

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SİYASİ PARTİLER YASASI'NDA DEĞİŞİKLİKLER!

AK Parti ilee MHP'nin üzerinde çalıştığı ve "erken seçim" tartışmasının da önünü kapayacağı belirtilen seçim yasalarındaki değişiklik mart ayında TBMM'ye gelecek.

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AVUSTRALYA, BESİN ZİNCİRİNE TEHDİT OLUŞTURDUĞU GEREKÇESİYLE 6 MİLYON KEDİYİ ÖLDÜRMEYİ PLANLIYOR

Avustralya, besin zincirine tehdit teşkil eden ve 6 milyon vahşi kediyi yok etmek için genetik teknolojiyi kullanmayı planlıyor. Vahşi kediler, her yıl 530 milyondan fazla kurbağa ve sürüngenin yanı sıra 450 milyon memeli ve 270 milyon kuşu öldürmeleri sebebiyle çeşitli ülkelerin hedefinde yer alıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Sarıkaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri - Son Dakika


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