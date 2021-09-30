Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar - Son Dakika

Artan araç fiyatları sonrası vatandaşlar, Yediemin otoparkına akın etti. Hatay'da öldürülen anne ve iki çocuk hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bugün gündemde yer alan haberleri derlediğimiz haberimiz burada.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI BOĞARAK ÖLDÜREN UZMAN ÇAVUŞ'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dün Hatay'da yaşayan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali, evlerinde ölü olarak bulunmuş, cinayetin baş şüphelisi eski uzman çavuş olan babaları Turgay Mert ise her yerde aranmaya başlamıştı. Bugün yakalanan Mert, sorgusunda cinayetleri işlediğini itiraf etti. Karısı ile yaşadığı tartışma sonrası elleriyle boğduğunu söyleyen Mert, "Oğluma uyku ilacı kattığım ayranı içirdim, 'acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğdum. Kızım gelince aynısını ona da yaptım" sözlerini kullandı.

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

ÇİN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE DE HAYVANLARI ÖLDÜRMEYE BAŞLADI

Dünya, 5 milyona yakın kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsle savaşına hız kesmeden devam ederken, ülkeler de salgını durdurabilmek adına birbirinden sert tedbirler almayı sürdürüyor. Salgının patlak verdiği Çin'de yetkililer koronavirüse yakalanan hayvanları öldürmeye başladı. Salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan 3 ev kedisinin uyutulduğu Çin'de yönetim bu kararın apartman sakinlerini virüse karşı korumak için alındığı bilgisinin altını çiziyor. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

YEDİEMİN OTOPARKINDA ARAÇLAR YARI FİYATINA SATILIYOR

Bayilerde sıfır otomobilin bulunmadığı, galerilerde ikinci el araçların cep yaktığı şu dönemde gözler yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen araçlara çevrildi. İhale sistemiyle satışa çıkarılan araçlarda ciddi manada indirimler uygulanıyor. İhale ile piyasa değeri 400-500 bin lira olan araçlar, 200-250 bin lira arasında satışa çıkıyor. İhalede en yüksek teklifi veren ise aracın sahibi oluyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren yediemin otoparkları ikinci el araçlarla doldu. Yediemin otoparklarına bırakılan binlerce araç piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkarıldı. Bazı araçlar ise çürümeye terk edildi. Otopark yetkilisi Cihan Atalay, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Tahmini burada 100-150 adet icralık araç var. Buradaki araçlar yıllardır yatıyor." dedi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

VARLIK FONU, TÜRK TELEKOM'U ALMAK İSTİYOR

Lübnanlı Hariri ailesine ait Oger Telecom'un Türk Telekom'daki yüzde 55 hissesine, İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank'a olan kredi borçları sebebiyle 3 yıl önce el konmuştu. Bankalar Türk Telekom'a müşteri aramaya devam ederken sürpriz bir talip çıktı. Turkcell'in çoğunluk hissesini elinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu, şimdi de Türk Telekom'u almak için kolları sıvadı.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'te yer alan bir haberde, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Türk Telekom'da çoğunluk hissesini almak istediğini belirtildi. Bloomberg'in haberine göre TVF ve bankalar, Türk Telekom'un değeri konusunda farklı görüşlere sahip. Haberde ayrıca TVF'nin Türk Telekom hisseleri için henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>