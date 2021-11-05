Son dakika gündem haberleri! Gündemde yaşanan olaylar - Son Dakika

5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı, Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler gibi son 24 saatte gündemde yer alan olaylarla ilgili tüm detaylar bu sayfada yer almaktadır.

ERDOĞAN'IN TERCÜMANINA YAPILAN ELEŞTİRİLER ÇAVUŞOĞLU'NU SİNİRLENDİRDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmenine yapılan eleştirilerle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercüman kızımız çok güzel de tercüme yapıyor. Bu kim? Bizim Cumhurbaşkanlığı'nda başdanışman olarak çalışan bir kız. Biden'ın yanındaki tercüman kimdi biliyor musunuz? Bir Türk! Amerikalı, bir Türk tercümana güveniyor da biz niye kendi çocuğumuza güvenmiyoruz?" ifadelerine yer verdi.

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5 MİLYON EYT'Lİ İÇİN YENİ YOL

Hükümetin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışı sürüyor. Yaklaşık 5 milyon kişinin mağduriyetini gidermek üzere çalışmalarına devam eden hükümetin yeni düzenlemesinde 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Masada Almanya ve Finlandiya modelleri var. Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdürüyor. Hem SGK'nın yükünü azaltacak hem de mağduriyeti gidecek bir formül üzerinde durulurken, polisler, doktorlar, hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranmanın bazı meslek grupları için genişletilmesi gündemde. Bununla ilgili çalışma yapılırken, yıpranmanın hangi meslekleri daha kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor.



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SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATTILAR

İstanbul'da seyir halindeki araçtan düşen Seda Taşdemir, tedavi sonucunda kendine geldi. Genç kız kendileriyle eve gelmek istemeyen arkadaşı Gizem tarafından yola itildiğini öne sürerek hakkını savunacağını söyledi. Vücudunun birçok yerinde kırıkların bulunduğunu söyleyen Seda, annesine karşı taraftan para karşılığında şikayetçi olmamaları teklifinin geldiğini aktardı.

