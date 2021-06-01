Üye Girişi
HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI - Son Dakika

HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI

01.06.2021 12:44

HAKKARİ'de Savaş Tatlı (23), zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' tasarladı.

HAKKARİ'de Savaş Tatlı (23), zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' tasarladı.

Dağgöl Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Savaş Tatlı, geçen yıl yaptığı model uçakla Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi. Uçak mühendisliği hayali olduğunu ancak imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirebildiğini belirten Tatlı, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda strafordan yolcu uçağı, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA tasarladı. Tatlı, 5 aylık çalışma sonucu bu kez de zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' geliştirdi. Alan taraması yaparak hareket halindeki cisim ve canlıları tespit eden radar ile tehlike anında devreye giren silah entegrasyonu sistemini uzaktan kumandayla harekete geçiren Tatlı, büyük ekran televizyon ve bilgisayar monitörlerinden kurduğu komuta merkezinden de çevresindeki hareketlilikleri takip edebiliyor.

Geçen yıl F-35 savaş uçağı maketi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetlisi olarak TEKNOFEST'e katıldığını ve yaptığı ürünün ilgi gördüğünü belirten Savaş Tatlı, bu kez uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladığını belirterek, Bulduğum atık malzemelerden proje çalışmamı 5 ayda tamamladım. Sistemde yer alan radar, bölgeyi tarıyor. Yaklaşık 50 metrelik alanda tespit yapabiliyor. Tespit ettiği herhangi bir tehlikeye karşı da silah sistemi devreye giriyor. Sistem şu anda aktif. Eğer destek verilirse bunu daha profesyonel hale getirmeyi hedefliyorum. Dışarıya çıktığımda da bu sistemi telefon üzerinden izleyebiliyorum. Bu projenin üçüncü ayağı da SİHA'dır. İmkanım olursa onu da geliştireceğim. Yani silahın yetersiz kaldığı durumlarda SİHA devreye girecek. SİHA devreye girip keşif yaptığında görüntülediği tüm verileri bilgisayara aktaracak. Aktarmadan sonra komut verdiğimde havadan etkisiz hale getirebilirim. Hakkari Valimiz İdris Akbıyık ve benimle beraber çalışan Hakkari Üniversitesi bünyesindeki ekibe de teşekkür ederim?? dedi.

HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI
HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI
HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI
HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI
HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI
HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI
HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI
HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI

Hakkari, Savaş, Silah, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi

Son Dakika Haberleri
13:13 İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek         
14:14
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı         
13:44
Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor         
13:17
Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı! Tam giriş 60, indirimli 30 TL Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı! Tam giriş 60, indirimli 30 TL         
12:36
Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı belgelendi Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı belgelendi         
12:17
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı         
11:47
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 14:20:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement