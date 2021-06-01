HAKKARİ HAKKARİLİ SAVAŞ, BU KEZ RADAR VE SİLAH ENTEGRASYONU SİSTEMİ TASARLADI - Son Dakika

HAKKARİ'de Savaş Tatlı (23), zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' tasarladı.

Dağgöl Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Savaş Tatlı, geçen yıl yaptığı model uçakla Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye davet edildi. Uçak mühendisliği hayali olduğunu ancak imkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirebildiğini belirten Tatlı, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda strafordan yolcu uçağı, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA tasarladı. Tatlı, 5 aylık çalışma sonucu bu kez de zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' geliştirdi. Alan taraması yaparak hareket halindeki cisim ve canlıları tespit eden radar ile tehlike anında devreye giren silah entegrasyonu sistemini uzaktan kumandayla harekete geçiren Tatlı, büyük ekran televizyon ve bilgisayar monitörlerinden kurduğu komuta merkezinden de çevresindeki hareketlilikleri takip edebiliyor.

Geçen yıl F-35 savaş uçağı maketi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetlisi olarak TEKNOFEST'e katıldığını ve yaptığı ürünün ilgi gördüğünü belirten Savaş Tatlı, bu kez uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladığını belirterek, Bulduğum atık malzemelerden proje çalışmamı 5 ayda tamamladım. Sistemde yer alan radar, bölgeyi tarıyor. Yaklaşık 50 metrelik alanda tespit yapabiliyor. Tespit ettiği herhangi bir tehlikeye karşı da silah sistemi devreye giriyor. Sistem şu anda aktif. Eğer destek verilirse bunu daha profesyonel hale getirmeyi hedefliyorum. Dışarıya çıktığımda da bu sistemi telefon üzerinden izleyebiliyorum. Bu projenin üçüncü ayağı da SİHA'dır. İmkanım olursa onu da geliştireceğim. Yani silahın yetersiz kaldığı durumlarda SİHA devreye girecek. SİHA devreye girip keşif yaptığında görüntülediği tüm verileri bilgisayara aktaracak. Aktarmadan sonra komut verdiğimde havadan etkisiz hale getirebilirim. Hakkari Valimiz İdris Akbıyık ve benimle beraber çalışan Hakkari Üniversitesi bünyesindeki ekibe de teşekkür ederim?? dedi.