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İSTANBUL İTFAİYESİ ESKİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

İSTANBUL İTFAİYESİ ESKİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ

08.07.2021 19:09

İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, 70 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, 70 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Kılıç, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen, İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, 70 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Kılıç için ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kılıç'ın yakınları ve öğrencileri katıldı. Kılıç'ın cenazesi törenin ardından toprağa verildi.

"HOCAMIZ ARAMIZDAN ERKEN KAYBOLDU"

Cenaze törenine katılan öğrencisi Levent Kılıç, "Hocamız bizim tesisat sektörünün duayenlerindendir. Üzerimizde emeği çok olan bir hocamızdır. Ben de kendisinin öğrencisi olarak çok üzüntü içindeyim. Aramızdan erken kayboldu. Ruhu şad olsun. Işıklar içinde uyusun" dedi.

Prof. Dr. Kılıç'ın yakını Zühtü Ferah da, "Bugün yaşadığımız binalar güvenli bir şekilde yapılıyorsa, yurt dışında bulunan birtakım normlarla yan yana getiriliyorsa Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ın büyük katkısı var. Bu hayatta yaptıklarıyla bundan sonraki nesillerin hayatını kurtaran bir insandır. Aynı zamanda Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç İTÜ'de profesördü. Şu an cenazede bulunan birçok mühendis Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ın öğrencileriydi" ifadelerini kullandı.

"DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"

İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ), Kılıç için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Üniversitemize uzun yıllar hizmet etmiş, bilgi ve birikimleriyle iz bırakan emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve İTÜ camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

İSTANBUL İTFAİYESİ

İstanbul İtfaiyesi de yayınladığı mesajında "İtfaiye teşkilatının gelişmesinde önemli katkılarda bulunan, 1989 - 1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ KİMDİR

1 Nisan 1951 yılında Malatya'da doğdu. Abdurrahman Kılıç, 1969 yılında Kahraman Maraş Lisesinden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde 1974 yılında lisans ve 1976 yılında yüksek lisansını bitirdi. Yüksek lisansından sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Makine Fakültesi Isı Tekniği Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. Güneş Enerji konusundaki doktora çalışmasını 1982 yılında tamamladı. 1991 yılında Makine Fakültesinde doçent ve 1997 yılında aynı fakültede profesör oldu. Güneş Enerjisinin 1978 yılında Türkiye'de ilk defa bir üniversitede lisans ve yüksek lisans ders programına girmesini ve ders olarak okutulmasını sağladı. 1982 yılında on sekiz ay, Makine Kimya Endüstrisinde güneşi izleyen ve buhar üreten sistemin geliştirilmesinde çalıştı. Kendinden depolu yeni tip güneş toplayıcısı geliştirdi. Türkiye'de, Yangın Güvenliğini ilk defa 1995 yılında üniversitede ayrı ders olarak açtı. Yangın yönetmeliğini çıkararak, yangını önleme ve söndürmenin bilimsellik kazandırdı."

İSTANBUL İTFAİYESİ ESKİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL İTFAİYESİ ESKİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL İTFAİYESİ ESKİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ
İSTANBUL İTFAİYESİ ESKİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, Abdurrahman Kılıç, İstanbul, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL İTFAİYESİ ESKİ MÜDÜRÜ PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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