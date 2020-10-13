Son dakika gündem: Jandarma servis araçlarını hem denetledi, hem maske dağıttı - Son Dakika

Eğitim ve öğretimde bazı bölümlerin yüz yüze eğitime geçmesi sonrası başlayan okul servislerinde denetimler de başladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma timleri tarafından öğrenci taşıyan servis araçlarında denetim yapıldı. Servis araçlarının belirlenen kurallara uyup uymadığı denetlenirken, jandarma ekipleri öğrencilere maske dağıttı.

Öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak, Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin uyulup uyulmadığı, servis araçlarında bulundurulması gereken evraklar ve öğrencilerin maske ve mesafe kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.

Menteşe İlçe Jandarma Trafik ekipleri, denetimlerde öğrencilere maske dağıtımı da yaparken, denetimlerin bundan sonra da sıklıkla devam edeceği açıklandı. - MUĞLA