Üye Girişi
Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU - Son Dakika

Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU

17.12.2021 15:22

Son dakika habere göre DİYARBAKIR Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olmayan bölümlere yapılan uzman hekim atamaları, bölge halkını sevindirdi.

DİYARBAKIR Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olmayan bölümlere yapılan uzman hekim atamaları, bölge halkını sevindirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 1 yıldır hizmet verilemeyen 'Çocuk Nöroloji' bölümüne Uzm. Dr. Serpil Bilge, 6 aydır uzman hekim olmayan 'Alerji' bölümüne Uzm. Dr. Nevzat Başkaya ve 'Çocuk Metabolizma Hastalıkları'na da Uzm. Dr. Hüseyin Bilgin'in atanması, bu branşlar için şehir dışına çıkmak zorunda kalan aileleri sevindirdi. Uzun süredir boş bulunan branşlardaki bölümlere doktor atanmasıyla halk kliniklere akın etti. Göreve yeni başlayan Alerji Uzmanı Doktor Nevzat Başkaya, halkın mağduriyetinin önlendiğini belirterek, çocuklardaki alerji hastalıklarının ilaçla tedavisine de başlandığını söyleyerek, 'Alerji, ağır egzamalar, astım, kış döneminde olduğumuz için daha çok uzamış öksürükler, süreçte yoğun gördüğümüz hastalar. Çok ağır egzaması olanlar, besin alerjisi hastalarımız da oldu' dedi.

'HASTALAR, DOKTORA HASRET KALMIŞ'

Nöroloji Uzmanı Dr. Serpil Bilge, muayene ettiği çocukların ailelerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, 'Bizi gören ailelerin yüzü gülüyor. Genelde epilepsi, otizm ve sinir hastalıkları, nöropati, distoni hastalarımız var. Hastalar hasret kalmışlardı. 1 yıldır çocuk nöroloji yok. O açıdan buraya geldiğim için çok mutlular. Hatta, 'Hocam siz hep kalın burada. Hatta bir tane de yetmez 2, 3 doktor olsa daha iyi olur' diyenler çoğunlukta. Çünkü yoğun hasta akımı var bu hastaneye? diye konuştu.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Canpolat, görevde olmayan branşlara atama yapılmasının hasta çocukların ailelerini mutlu ettiğini belirterek, 'Çocuk nörolojisi, çocuk alerjisi ve çocuk metabolizma hastalıkları dalında doktor açığı vardı. Taleplerimizi ve görüşlerimizi bakanlığa bildirdik. Olmayan branştaki uzman arkadaşlarımız hastanemizde göreve başladı' dedi.

'HASTALARIN BAŞKA YERLERE GİTMESİNİ ÖNLEMİŞ OLDUK'

Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bölge hastanesi konumunda sağlık hizmeti verdiğini belirten Uzm. Dr. Canpolat, 'Uzun yıllardır bir bölge hastanesi görevini yürüten Mardin, Şırnak, Bitlis, Bingöl, Siirt gibi civar illerden hasta alan bir bölge hastanesi konumundayız. Özellikle yan dalların olması buraya gelen hastalarımızın da taleplerini karşılamada gayet iyi oluyor. Diyarbakır'a çocuk yan dal uzmanı arkadaşlarımızı getirmemiz, bölgedeki hem hekim arkadaşlarımızı rahatlattı. Hastalarımızın Batı illerine, daha büyük merkezlere gitmesini de önlemiş olduk. Hasta çocukların aileleri çok mutlu, dua ediyorlar. Çok büyük bir mağduriyetin önüne geçildiğini dile getiriyorlar' diye konuştu.

Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU
Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU
Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU
Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Metabolizma, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:22 Kemal Kılıçdaroğlu "İttifak uygun görürse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" dedi, İYİ Parti'den cevap geldi
15:14 Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı
15:14 Türk maceracıların zor anları! Issız evde bir anda alevler arasında kaldılar
15:09 HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltında
14:56 Otomobil içerisinden 100 bin lirayı işte böyle çaldılar!
14:45 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz
14:43 Sadece erkeklerin yaptığı kabalıkların sırrı, testosteron seviyelerinde gizli!
14:40 Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi
14:38 TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu
14:31 Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu
Kemal Kılıçdaroğlu "İttifak uygun görürse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" dedi, İYİ Parti'den cevap geldi Kemal Kılıçdaroğlu "İttifak uygun görürse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" dedi, İYİ Parti'den cevap geldi         
15:23
Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı         
15:15
HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltında HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltında         
15:10
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı         
12:13
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 15:32:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPTI, HASTALAR MUTLU OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement