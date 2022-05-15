Son dakika gündem: 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

15.05.2022 18:31
Son dakika gündem: 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

Son dakika haberler: MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanlarının korku, tehdit ve cebir uygulanarak ele geçirmeye çalışıldığı istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde kamuoyunda 'Sarallar', 'Sauna' ve 'Siverek' grubu olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'deki eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika gündem: 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
Son dakika gündem: 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
YORUMLAR
500
Fethiye'de 'Sarallar, Sauna ve Siverek Grubu' çetelerine operasyon Fethiye'de 'Sarallar, Sauna ve Siverek Grubu' çetelerine operasyon Köyceğiz'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Köyceğiz'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Sarallar, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement