MERSİN Şehit aileleri ile gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi - Son Dakika

Şehit aileleri ile gazilere 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi

MERSİN'de Vali Ali İhsan Su tarafından 5 şehit ailesi ve 6 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Mersin Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için Kültür Merkezi'nde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Şehit aileleri ile gaziler ve ailelerinin onur konuğu olduğu törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemini anlatan mesajı okundu. Şehit ve gazilerin özgeçmişlerinin okunduğu sırada duygulu anlar yaşandı.

Törende konuşan Vali Su, şehitlere rahmet diledi. Su, "Bu özel günde vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için en kıymetli varlıkları olan canlarını seve seve ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevcih etmek üzere birlikteyiz. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz'a kadar her zaman vatanımız, milletimiz, ülkemiz için aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz canlarını ortaya koymuşlar, istiklalimizden, bağımsızlığımızdan, hürriyetimizden asla ve asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermişler ve bize bu güzel vatanımızı armağan etmişler, miras bırakmışlardır. Bizler de onlardan aldığımız, onların bize ışık tuttuğu bu ruhla vatanımızı, ülkemizi dünyada en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize layık olmak için hep birlikte bir ve beraber olarak çalışmaya azimle gayretle devam edeceğiz. Biz ancak bu çalışma ve bu ruhla onlara layık olabiliriz. Tarihten günümüze vatanımız, milletimiz, ülkemiz, bayrağımız ve kanımız için canlarını seve seve feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum, ruhları şad olsun" diye konuştu.

Vali Su, konuşmasının ardından 5 şehit ailesine ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.