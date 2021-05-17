Son dakika gündem: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

17.05.2021 19:17
Son dakika gündem: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Filistin'deki son gelişmeler ekseninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus arasında bu sabah gerçekleşen telefon görüşmesinin, Türkiye'nin Kudüs konusunda da Vatikan ile ilişkilere önem...

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Filistin'deki son gelişmeler ekseninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus arasında bu sabah gerçekleşen telefon görüşmesinin, Türkiye'nin Kudüs konusunda da Vatikan ile ilişkilere önem verdiğini gösterdiğini belirtti.

Büyükelçi Göktaş, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada, "Kudüs herkes için barış kenti olmalıdır. Bunun yolu, Filistinlilerin tüm haklarının tanınmasından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulmasından geçmektedir. İsrail'in işgal politikalarını sürdürmesi, bölgede barışın önündeki en büyük engeldir." değerlendirmesinde bulundu.

Dini farklılıkların belirli konularda birlikte gayret göstermeye engel teşkil etmediğini vurgulayan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Papa Franciscus, uluslararası camiayı barışın sağlanması için somut adımlar atmaya çağırmaktadır. Dini farklılıklar, barış için tüm insanlığın beraberce çaba harcamasına asla engel değildir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Göktaş, Kudüs'ün üç semavi din için de kutsal bir nitelik taşıdığını hatırlatarak, "İki liderin de işaret ettikleri üzere Kudüs hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem Müslümanlar için kutsal bir kenttir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere Türkiye, şiddetin her türüne karşıdır. Kudüs herkes için barış kenti olmalıdır." yorumunu yaptı.

Lütfullah Göktaş, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının mazur görülemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgal politikalarını sürdürmesi, bölgede barışın önündeki en büyük engeldir. Aralarında çocukların da bulunduğu sivillere yönelik saldırılar; Mescid-i Aksa'ya yönelik şiddet ve ihlaller, Kıyamet Kilisesi de dahil olmak üzere kutsal mabetlere yönelik zaman zaman yapılan kısıtlamalar ve provokasyonlar hiçbir surette mazur görülemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un bölgede barış ikliminin tesisinden yana olduklarına dikkati çeken Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası camia son hadiselere seyirci kalmamalıdır. Türkiye, barışın sağlanmasına yönelik her çabayı, her girişimi takdirle karşılamaktadır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Papa Franciscus'un Kudüs'teki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundukları telefon görüşmesi de bunun somut bir ifadesidir. Türkiye ve Vatikan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığındaki Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Papa Franciscus, uluslararası camiayı barışın sağlanması için somut adımlar atmaya çağırmaktadırlar."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Vatikan, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus'un telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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