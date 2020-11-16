Son dakika haber

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-ekim döneminde yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,52 artarak 1 milyar 621 milyon 633 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-ekim döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 201 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-ekim döneminde 1 milyar 508 milyon 284 bin dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yılki 10 aylık ihracatı, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıla kıyasla yüzde 7,52 artarak 1 milyar 621 milyon 633 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde en çok ihracat sanayi ve tarım alanında yapıldı

Geçen yıl ocak-ekim aylarında 1 milyar 171 milyon 971 bin dolarlık sanayi, 255 milyon 127 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 3,20'lik artışla 1 milyar 209 milyon 451 bin dolarlık, tarımda yüzde 35,9'luk artışla 344 milyon 657 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 67 milyon 524 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ekim aylarında en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 206 milyon 525 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 187 milyon 322 bin dolarla makine, 176 milyon 109 bin dolarla hazır giyim izledi.

Aynı aylarda DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 32 milyon 218 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 98 milyon 933 bin dolar, sebze ve meyveden 37 milyon 207 bin dolarlık gelir elde etti.

En çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin ocak-ekim döneminde ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 390 milyon 910 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 108 milyon 938 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 97 milyon 652 bin dolarla Almanya, 76 milyon 506 bin dolarla İran ve 50 milyon 877 bin dolar ile Libya takip etti.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiye rağmen ihracatın aksamadan devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde bir süre sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle ihracatın etkilendiğini anlatan Tanrıver, ihracatçıların her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Tanrıver, Birlik olarak bu zor süreçte ihracatı artırmak için çok yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Ocak-ekim ayında geçen yıla göre yüzde 7,52 ihracat artışımız var. İhracat yükselişini devam ettireceğiz. Yılın son 2 ayındaki ihracatı da geçen seneye göre artırarak 2020 yılını yüzde 8-9 artışla kapatmayı hedefliyoruz. İnşallah 2021 yılında gerek bölge, gerekse de ülkemiz olarak çok daha iyi ihracat rakamları, çok daha büyük ihracat imkanları yakalayacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim olmadan ihracatın mümkün olmayacağına işaret eden Tanrıver, zor koşullarda büyük gayret gösteren ihracatçıları tebrik etti.