Son dakika haber! 15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'da kabirleri başında dualarla anılıyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaşamını yitiren vatandaşlar, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri başında dualarla yad edilmeye devam ediyor.

15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma programının ardından bazı şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Bazı vatandaşların, bu sırada gözyaşı döktüğü görüldü. Şehit yakınları, kabirleri sulayıp buraya çiçekler koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehitliğe gelen vatandaşlara ikramda bulunurken Türk Kızılay gönüllüleri de alanda görev aldı.

Darbeci askerlerinin kurşunlarıyla şehit edilen imam hatip İbrahim Yılmaz'ın ailesi ve arkadaşları da Edirnekapı'ya geldi. Tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyan Yılmaz'ın yakınları, kabri başında dua etti.

17 yaşında şehit oldu

Atatürk Havalimanı'na giderken şehit olan Mahir Ayabak'ın babası Zahir Ayabak, oğlunun 17 yaşında vefat ettiğini söyledi. Oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gittiği havalimanında, pistteki yerlerini ihbar ettiği darbeciler tarafından vurulduğunu, acısının ise hala taze olduğunu belirtti.

Şehitliği ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de vatandaşların sokaklara çıkmasıyla FETÖ'nün darbe girişiminin püskürtüldüğünü dile getirdi.

Darbenin başarısız olmasında gerçek kahramanın Türk halkı ile sokağa çıkma emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Aydıner, 15 Temmuz şehitlerinden Halil İbrahim Yıldırım, Ümit Yolcu ve Tahsin Gerekli'nin Bayrampaşalı olduğunu sözlerine ekledi.