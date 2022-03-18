Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Beşir Derneği Muş Şube Başkanlığınca Atatürk Çocuk Parkında düzenlen programda vatandaşlara üzüm hoşafı ikram edildi.

Derneğin Şube Başkanı Muhammed Ali Özen, Çanakkale ruhunu diri tutmak gerektiğini belirterek, "Onlar çok zor şartlar altında vatanı müdafaa ettiler. Onların o eşsiz müdafaası karşısında zafer kazandık. Şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Unutulmamaları içinde elimizden geleni yapacağız." dedi.