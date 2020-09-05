Son dakika haber... Ağrılı kadın kursiyerler öğretmen ve öğrenciler için maske mesaisinde - Son Dakika

Ağrılı kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında öğrenci ve öğretmenler için günlük ortalama 3 bin 500 maske üretiyor.

Kentte Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle pandemi sürecinde öğretmen ve öğrencilerin maske ihtiyacının karşılanması amacıyla 1,5 ay önce kurs açıldı.

Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 14 kadın kursiyer, 21 Eylül'de aşamalı olarak yüz yüze başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"Şu ana kadar 40 binin üzerinde maske ürettiler"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine, Kovid-19 pandemisi sürecinde maske üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar kamu kurumlarına maske desteği sunduklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz maskeleri arkadaşlarımız dikip hazır hale getiriyor. Biz yaptığımız LGS ve diğer açık öğretim sınavlarında bu maskeleri kullandık. Aynı zamanda burada çalışanlar İŞKUR kapsamında çalıştıkları için istihdam edilmiş oldular. Bu maskeleri gerek halkımıza ücretsiz dağıtmak suretiyle aynı zamanda bir destek sağlamış olduk. Okulların açılacağı bu dönemde maske üretimini önemsiyoruz. Bunun kapasitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız şu ana kadar 40 binin üzerinde maske üretti."

Tekin, kadınların günde yaklaşık 3 bin 500 maske ürettiğini, bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Meslek sahibi olan kadınlar, Kovid-19'la mücadeleye katkı sunuyor"

İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven ise kadınların hem maske ürettiğini hem de iş alanında istihdam edildiğini anlattı.

Kadınların meslek sahibi olmalarını amaçladıklarını aktaran Güven, "Asıl amacımız ve gayemiz bu noktada ilimizdeki eğitim öğretime maske ile destek olmalarını sağlamak. Kurs 13 Temmuz'da başladı. Bu kursumuz bittikten sonra 25 kursiyerle daha uzun vadeli bir kurs açacağız. Burada üretilen maskeleri ihtiyacı olan kamu kuruluşlarının hepsine dağıtacağız." dedi.

Maske üretenlerden üniversite öğrencisi Meral Çelik de kazanacağı parayla bilgisayar almak istediğini ifade etti.