Son dakika haber... AK Partili Çakır: "Terörle mücadelede İHA'lar ve SiHA'lar bizim için hayati önem taşıyor" - Son Dakika

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Terörle mücadelede İHA'lar ve SiHA'lar bizim için hayati önem taşıyor. İHA'larla koordinatları alıyor, F-16'larla oraları vuruyoruz, teröristlere nefes aldırmıyoruz. Aynı şekilde SİHA'lar, hem teröristleri görüyor hem de anında imha ediyor. İHA ve SİHA üretiminde dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldik." dedi.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde milli savunma sanayi alanında yapılan yatırımlara dikkati çekerek, bu alandaki atılımlarla özgür ve özgün teknolojileri bizatihi üreterek Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunduklarını belirtti.

Zorlu ve çetin bir coğrafyada yer alan Türkiye'nin bugün pek çok tehdit ve terör örgütüyle amansız bir mücadele verdiğini dile getiren Çakır, bu tehditlerin ve terör örgütlerinin bertaraf edilmesinde milli savunma sanayinin ciddi katkılarının bulunduğunu kaydetti.

Milli savunması bağımsız ve güçlü olan ülkelerin geleceklerinin de teminat altında olduğunu söyleyen Çakır, "Bu durum, Türkiye gibi, aynı anda birden fazla cephede ve coğrafyada her daim mücadele veren bir ülke için daha çok önemlidir. Türkiye hem milli güvenliğini sağlamak hem de vatan topraklarını savunabilmek için caydırıcılığını en süt düzeyde tutmak zorundadır." diye konuştu.

Suriye ve Irak'taki terörle mücadeleyi sürdürmek, Doğru Akdeniz'deki milli çıkarları müdafaa etmek, milli güvenliği korumak için milli savunma sanayini bağımsız, güçlü ve üst düzey hale getirdiklerini vurgulayan Çakır, "Terörle mücadele gücümüzü artırdık, ülkemize karşı planlanan hain oyunları tek tek bozduk. Özellikle terörle mücadelede İHA'lar ve SiHA'lar bizim için hayati önem taşıyor. İHA'larla koordinatları alıyor F-16'larla oraları vuruyoruz, teröristlere nefes aldırmıyoruz. Aynı şekilde SİHA'lar, hem teröristleri görüyor hem de anında imha ediyor. İHA ve SİHA üretiminde dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı.

Çakır, Türkiye'nin;, tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından milli piyade tüfeğine, uydulardan hava savunma sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına kadar geniş bir proje hazinesine sahip olduğunu kaydetti.