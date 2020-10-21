AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında TBMM Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirerek, "TBMM Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum" dedi.