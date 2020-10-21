Son dakika haber | AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
21.10.2020 09:43
Son dakika gündem haberi... AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında TBMM Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirerek, "TBMM Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum" dedi.
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