'ARAP EMRAH' ÇETESİNE YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 23 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde Arap Emrah Çetesi'ne operasyon düzenlendi. Örgütün lideri Emrah S.'nin cezaevinde olduğu öğrenilirken, suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 23 şüpheli bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kasten yaralama, kasten öldürme, mala zarar verme gibi birçok suça karıştığı tespit edilen Emrah S.'nin liderliğindeki Arap Emrah suç örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda kapsamında 10 Eylül Cuma sabah saatlerinde İstanbul merkezli Amasya, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskında 23 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 130 adet tabanca fişeği, 70 bin lira para ele geçirildi. Emrah S.'nin daha önceki bazı suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.