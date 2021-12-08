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Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı

08.12.2021 22:42

Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe yöneticilerinin, muhtarlar, kanaat önderlerinin ve STK temsilcilerinin katılımıyla huzur toplantısı düzenledi.

Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı

İSTANBUL - Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe yöneticilerinin, muhtarlar, kanaat önderlerinin ve STK temsilcilerinin katılımıyla huzur toplantısı düzenledi. Emniyet yetkilileri ilçedeki sorunları tek tek dinleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe de bulunan yöneticiler, muhtarlar, kanat önderleri, sivil toplum kuruşları, iş adamları ve vatandaşların katılımıyla huzur toplantısı düzenledi. Toplantıda Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi yıl boyunca ilçede yapılan faaliyetleri hazırlamış olduğu sunum ile anlatırken, ilçe genelinde yaşanan sorunlar yöneticilere birinci ağızdan aktarıldı. Düzenlenen toplantıya Arnavutköy Kaymakam Vekili İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı katılım gösterdi. Toplantıda ilçe genelinde yıl boyunca emniyet teşkilatının yapmış olduğu faaliyetler ve gelecek yılda yapılması planlanan faaliyetler konuşuldu. Toplantıya katılan katılımcılar ise yaşadıkları sıkıntıları birebir ilçe yöneticilerine aktardı.

"2021 yılında önleyici suçlarla mücadelemizde yüzde 26 oranında bir artış görülmektedir"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ve sunum yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, " İlçemiz İstanbul'un Avrupa yakasında bulunmaktadır. Güneyde Büyükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir'e Batı da ise Çatalca'ya Kuzeyde Karadeniz'e Doğuda ise Eyüpsultan ilçesine komşuyuz. Arnavutköy İlçemizde hizmet veren Emniyet Teşkilatımız ise Egemen Caddesi üzerinde hizmet vermektedir. İçerisinde birçok birimi ile hizmet veren ilçe teşkilatımız dışında Hadımköy ve Arnavutköy'de olmak üzere 2 karakolumuz da mevcuttur. İlçemizde toplam da 502 adet personel ve 55 aracımızla hizmet vermekteyiz. İlçe genelinde yürütmüş olduğumuz çalışmalar doğrultusunda geçtiğimiz sene itibari ile suç oranlarında ciddi bir düşüş görülmektedir. 2020 yılından 2021 yılına yapılan çalışmalarda önleyici suçlarla mücadelemizde yüzde 26 oranında bir artış görülmektedir. Yapılan operasyonlarda yüzde 350 artış ve yakalanan şahıslarda ise yüzde 700 'lük bir artışımız mevcuttur" dedi.

"Okullarımız 22 Ekip tarafından kontrol altında"

Sunumuna devam eden Sevgi, "Okullarımız da yapmış olduğumuz çalışmalarımız ise 22 resmi ekibimiz sürekli okulların giriş, çıkış ve çevresini kontrol altında tutmaktadır ve bunların yanı sıra 1. Derece tedbir alınması gereken okullarda sabit 3, 2. Derece tedbir alınması gereken okullarda ise sabit 2 personelimiz bulunmaktadır" İfadelerini kullandı.

"Bin 20 ek kamera ve 2 polis merkezi ise 2022 yılı sonunda hizmete geçecektir"

Konuşmalarında Arnavutköy Halkına duyurusunu yapan İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, "Arnavutköy İlçemizde geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılımı ile alınan kararlar ve belediyemizin destekleri doğrultusunda 2 yeni polis merkezimiz ve Bin 20 adet ek kamera servisimiz 2022 yılı sonunda hizmete geçecektir" şeklinde konuştu

Toplantı, programa katılanların soru cevap ve önerilerinin dinlenmesinin ardından ise sonlandırıldı.

Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı
Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı
Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı
Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı

Sivil Toplum Kuruluşları, Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de huzur toplantısında sorunlar tek tek dinlenildi, yapılanlar anlatıldı - Son Dakika
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