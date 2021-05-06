Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Charles... - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Charles...
06.05.2021 13:12
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Charles Michel ile yaşanan koltuk krizi hakkında, "Biz Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz.
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Charles Michel ile yaşanan koltuk krizi hakkında, "Biz Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. 2023'te Dışişleri Bakanlığı'nın 500'üncü yılını kutlayacağız. Türk misafirperverliği de herkes tarafından bilinir. Buradaki tablo bizden kaynaklanmıyor, Konsey ve Komisyon arasındaki rekabetten kaynaklanıyor" dedi. - BERLİN
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