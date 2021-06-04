Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, TAİK Yürütme Kurulu toplantısına katıldı

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, katıldığı TAİK Yürütme Kurulu toplantısında, Türkiye - ABD ilişkilerinin mevcut durumuna dair değerlendirmeleri paylaştı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırımların artırılması imkanları üzerinde duruldu. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, TAİK'e yönelik desteğini teyit etti. - ANKARA

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