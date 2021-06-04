Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, katıldığı TAİK Yürütme Kurulu toplantısında, Türkiye - ABD ilişkilerinin mevcut durumuna dair değerlendirmeleri paylaştı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırımların artırılması imkanları üzerinde duruldu. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, TAİK'e yönelik desteğini teyit etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, TAİK Yürütme Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika