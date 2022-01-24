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Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde karla mücadele çalışmalarını inceledi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde karla mücadele çalışmalarını inceledi Açıklaması

24.01.2022 13:23
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde karla mücadele çalışmalarını inceledi Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek." dedi.

Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı ve tünel çalışanları tarafından karşılanan Karaismailoğlu, yetkililerden yollarda yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde, gazetecilere, Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağını açık tutmak için 11 bin araç, ekipman ve 13 bin personelle yoğun mücadele verdiklerini söyledi.

Zorlu iklim koşullarının yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Özellikle dün akşam itibarıyla İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı süreç yaşadık. Dün akşam saat 09.00 itibarıyla özellikle TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı-Bolu kesimini trafiğe kapatmak zorunda kaldık çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı." dedi.

"Şu an itibarıyla hiçbir sıkıntı yoktur"

Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için yolun kapatıldığını vurgulayarak, Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin son 48 saattir adeta hiç uyumadan emniyetli ulaşım için yoğun mücadele verdiğini dile getirdi.

Bolu ve Düzce valiliklerinin de bazı yolcuları misafir ettiğini aktaran Karaismailoğlu, "D-100 yolu sabah 06.00 itibarıyla, TEM Otoyolu da saat 09.00 itibarıyla tamamen trafiğe açılmıştır. Şu an itibarıyla Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Gerek D-100 gerek TEM Otoyolu'nda trafikte herhangi bir sıkıntı yoktur." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin bildirildiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"O yüzden vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz ama uyarmamıza rağmen dün akşam yaşanan problemin genelinde; vatandaşlarımızın hazırlıksız olarak yola çıkmaları var. Özellikle kış lastiği kullanmayarak sıkıntılı sürece maalesef ortak oldular. Ayrıca, ağır vasıtalı tırlarımızın da belli yol kesimlerini kapatması nedeniyle sınırlı sorunlar daha da büyüdü. Bolu, dün akşam itibarıyla son 50 yılın en büyük kışını yaşadı. Özellikle kar ve tipinin aniden bastırması ve bu araçların yollarda tıkanıklığa neden olmasıyla bazı yol kesimlerine ulaşmakta sıkıntılar yaşadık. Şu an itibarıyla hiçbir sıkıntı yoktur. Vatandaşlarımızın emniyet şeridini mutlaka boş bulundurmaları gerekiyor çünkü herhangi bir olumsuzluk durumunda araçlarımız emniyet şeridinden ulaşabiliyor."

"Lütfen kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmayın"

Bolu'da da 500'e yakın personelin 100'ün üzerinde araç ve ekipmanla yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Karaismailoğlu, emniyet, jandarma, AFAD ve Türk Kızılayın da çok büyük mücadele verdiğini, yolda kalan araçlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, gece yarısı yine olumsuz hava koşullarından etkilenilmemesi için gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizerek, "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Yola çıkacak sürücülere uyarılarda da bulunan Karaismailoğlu, "Lütfen kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmayın, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyun. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün web sitesi açıktır, herhangi bir bilgi almak için telefon açmanız yeterlidir. 2 gün daha sıkıntılı süreç yaşayacağız ama bütün tedbirlerimizi aldık, herhangi bir problem yaşamamak için büyük özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Adil Karaismailoğlu, Toros Dağları, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde karla mücadele çalışmalarını inceledi Açıklaması - Son Dakika


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