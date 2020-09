Son dakika! Bakan Kasapoğlu: Yarının yeni yıldızlarını yetiştireceğiz - Son Dakika

Doğuştan kolları olmayan dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun adının verildiği yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ümraniye'de hizmete girdi. Bakan Kasapoğlu, "Yıl sonuna kadar olan 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefimizi pandemiye rağmen aşarak yükselteceğiz. İddiamız yüzme bilmeyen kalmaması. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi, yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz" dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarına adını yazdıran ve önemli başarılara imza atan milli yüzücü Beytullah Eroğlu'nun adı, Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzuna verildi. Akademi Ümraniye Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu'nun açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımlarıyla bugün yapıldı. Bunun yanı sıra yine Ümraniye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle basketbol, voleybol, badminton oynanabilen çok amaçlı saha çalışmaları yapılmış ve hazır hale getirilen 6 basketbol sahası da canlı bağlantı ile hizmete açıldı.

BAKAN KASAPOĞLU: SPORDA ZİRVE İDDİAMIZ VARAçılışta konuşan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye pek çok engele VE oyuna rağmen yoluna hızla devam ediyor. Durmadan yorulmadan gayret ve inançla bir ve beraber devam edeceğiz. Ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla her alanda iddialı olduğumuz gibi sporda da zirve iddiamız var. Gayret ve iş birlikleriyle sporu yukarılara taşımanın sevinci içerisindeyiz. Bugünün ve yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz" dedi."BAKANLIK OLARAK YÜZME EN ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN BİRİ"Bu havuzlarda yeni Beytullah'ların, yeni yıldızların yetişeceğini söyleyen bakan Kasapoğlu, "Yüzme bakanlık olarak en önemli projelerimizden bir tanesi. Havuz inşaatlarımız devam ediyor ve Türkiye'nin dört bir yanında yükseliyor. Su kaynakları bakımından da zengin bir ülkeyiz. İddiamız yüzme bilmeyenin kalmaması. Yüzmede iddiası olan gençlerimizi yarının yıldızları olarak yetiştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı spor hamlesini devam ettireceğiz. Biz herkese inat güzel insanlarımız için üretmeye, çabalamaya ve layık olduklarınızı inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. "TOPLUMUN ÖNCÜSÜ KADINLAR"Kadınların toplumun öncüsü olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Bu tesisler öncelikle kadınlarımızın isteklerine göre dizayn edildi. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesi sporla buluşturacağız. Ruhsal ve bedensel anlamda ihtiyaç olan sporu el birliğiyle yaygınlaştıracağız. Pek çok ilgi ve yetenek var ve yetenekleri keşfetmek için MEB ile çalışıyoruz. Yetenekleri keşfederken bu gençlerin takibine yönelik çalışmaları da gerçekleştireceğiz" dedi.SPORUN HER BRANŞINI ÖNEMSİYORUZ Futbol , basketbol, voleybol ve sporun bir çok farklı branşını önemsediklerini dile getiren Kasapoğlu, " Spordaki atılımımızın her gün başarılarla taçlanacağına inanıyorum. Milli takımımız da geçen yıl önemli başarılara imza attı. Futbol sezonu başlıyor. Dostluğun kardeşliğin en önemli amaç olduğunu ve sonunda hepimizin kazanacağı keyif dolu müsabakalar bekliyoruz. Herkesin dostça kardeşçe tribünde olduğu bir güne kavuşalım istiyorum.İnsanın hayırlısı insana faydalı olandır. Amacımız ve felsefemiz bu. İnsanlara hizmetkar olmaya geldik diyoruz. Bu tesisin kapısı herkese sonuna kadar açıktır. Bu tesisleri daha fazla insanımızla dolduralım. Yeter ki kullanalım, biz böyle yerleri üretmeye varız. Sporu tabana yayma ve sporda başarı iki temel amacımız" dedi. GENÇLERİMİZ DE BEYTULLAH'I ÖRNEK ALMALIAçılışa katılan Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ise, "Bugün açılışı gerçekleştirilen havuzumuz ve basket sahamız için onurluyuz. Açılışını yapacağımız tesisler gelişmelere katkı sağlayacak. Adını Beytullah Eroğlu'ndan alan havuzumuz uluslararası standartlara sahip ve çok kısa sürede tamamlandı. Ülkemizi gururlandıran Beytullah'ı örnek alarak, ilçemizdeki gençleri buralardaki aktivitelere katılmaya davet ediyorum. Hayali olmayanın istikbali olmaz. Kendi hayalimizi kurmaz ve peşinde gitmezsek başkalarının hayalinin gerçekleşmesine yardımcı oluruz. Bugün kuracağımız hayaller ülkemizin geleceğini inşa edecek. Gençliğe yapılan her yatırım karşılığını görecektir" ifadelerini kullandı.İNSANA DOKUNAN PROJELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZÜmraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eğitime, kültüre, sanata ve spora verdikleri önemle insana dokunan projeler üretmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kendimize yakışır proje yapıyor ve hizmete açıyoruz. Ümraniye ve Ataköy 'de 2 bin 500 kişilik olimpik yüzme havuzunun temelini atmak için de hazırlıklara başladık. Projeleri çalışıyoruz. 22 ayrı dalda 400 milyon değerinde hiçbir yerde olmayan spor kulübü yapıyoruz. Bu tesisimiz gençlere spor alışkanlığı kazandıracak. Gençlerimizin hayata ve geleceğe daha sağlıklı hazırlanması için her hazırlığı ve fedakarlığı yapıyoruz. Bakanımızın da dediği gibi sadece bu yıl 1 milyon kişi yüzme öğrenmeli. İlçemizde profesyonel sporcular yetiştirmek istiyoruz. Türk bayrağını göklere çekmemiz lazım biz ancak bunlarla tatmin oluruz" diye konuştu.İSTİKLAL MARŞI'NI AYAKTA SÖYLETTİĞİMDEKİ DUYGULARI YAŞIYORUM

Adının yüzme havuzuna verilmesinden büyük gurur duyduğunu vurgulayan Beytullah Eroğlu ise, "2017'de Mexico City Dünya Şampiyonası'nda herkese İstiklal Marşı söylettiğim duyguları yaşıyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Örfümüze, adetimize sahip çıkan nice sporcular yetiştirmeye sebep olur inşallah diyerek teşekkür ediyorum. Bir sporcu için tarifi mümkün olmayan duygular. İsmimim bu havuzda yaşatılması benim için apayrı bir duygu. Arkadaşlarıma istedikleri zaman her şeyi yapabileceklerine inanmalarını öneririm. Ben istedim, hayal kurdum ve başardım" dedi.