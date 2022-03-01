Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

01.03.2022 16:17

Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu dönem öncelikli hedeflerinden birinin, okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu dönem öncelikli hedeflerinden birinin, okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu kaydetti.

Özer, Düzce Valiliğindeki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2022'de ilde yıkım, yeni okul yapımı ve güçlendirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 150 milyon liralık yatırımlarının bulunduğunu belirtti.

"Bugün 200 milyonluk ilave yatırımı Düzce'mize kazandırmış oluyoruz. Yani mevcut yatırımı 350 milyona çıkarmış oluyoruz." diyen Özer, "Düzce'de güçlendirme çalışmaları kapsamında çok sayıda okul binamız var. Ondan kaynaklanan ikili eğitimler var. 2022 yılı itibarıyla güçlendirmelerin tamamı bitirilmiş ve ikili eğitim okullarının tamamı da ortadan kalkmış olacak." diye konuştu.

Özer, Bakanlık olarak bu dönem öncelikli hedeflerinden birinin, okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu dile getirerek, "Yani 3 yaştaki mevcut yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz 2022 yılı sonu itibarıyla. Dolayısıyla tüm Türkiye sathında 3 bin yeni ana okulu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete alacağız. Bugün itibarıyla 86 anaokulunu ve 7 bin 500 ana sınıfını hizmete aldık. 5 yaştaki okullaşma oranını tüm Türkiye sathında yüzde 78'den yüzde 90'a çıkarmış olduk." şeklinde konuştu.

Düzce'deki yatırımlarda da ana odaklardan birinin okul öncesi eğitim olduğuna işaret eden Özer, "İlimize, bu yatırımlara ilave olarak yeni 18 ana okulu yapacağız. Bunun 10'unu merkezde, birini Akçakoca, ikisini Cumayeri, birini Çilimli, birini Gölyaka, birini Gümüşova, birini Kaynaşlı ve birini Yığılca'da yapacağız. Bunlara ilave olarak merkezde 24 derslikli yeni bir ilkokul yapacağız. Yine merkezde 24 derslikli ana okulu yapacağız. Yine Dikmenli'de 8 derslikli ilkokulu da yatırım programına bugün itibarıyla dahil etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmede aktif kullanılan bilim sanat merkezlerinin sayısını yurt genelinde artırmaya çalıştıklarını aktararak, "Erişimlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ilçeden merkeze, ilçeler arası hareketlerini minimuma düşürüp mümkün olduğunca öğrencilerin bulunduğu yerlerde bilim sanat merkezlerini açamaya çalışıyoruz. Düzce'mizde bir sanat merkezi vardı, bugün 3 tane daha merkez açma kararı aldık. İki merkezde ve bir Akçakoca'da." dedi.

Bu yatırımların kısa sürede hayata geçerek sonrasında kentte eğitim kalitesinin çok iyi noktalara geleceğinden emin olduğunu dile getiren Özer, kentteki uyumlu çalışmalarından dolayı bütün yetkililere teşekkür etti.

Toplantıda, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç yer aldı.

Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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