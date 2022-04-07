Son dakika haber | Bodrum'da kamyon kazası - Son Dakika
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Son dakika haber | Bodrum'da kamyon kazası

07.04.2022 17:28
Son dakika haber | Bodrum'da kamyon kazası

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı. Vatandaşlar ise ilçede ağır tonajlı araçların süratli seyrettiğini dile getirerek önlem alınmasını istedi.

Bodrum'da inşaat sektöründe kullanılan ağır tonajlı araçlar, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaya devam ediyor. Ağır tonaja rağmen süratli seyrettikleri görülen ve sık sık trafik kazasına karışan bu araçlardan biri, maddi hasarlı bir kaza yaptı.

Gümbet Kavşağı'ndan Bodrum istikametine seyreden bir firmaya ait 48 AFR 753 plakalı kamyon, iddiaya göre kontrolsüzce şerit değiştirerek aynı istikamete giden 34 KOL 294 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın ardından aracı orta refüje sıkıştıran kamyon, araçla birlikte metreler sonra durdu. Kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Vatandaşlar ise ağır tonajlı araçların özellikle kentin en işlek ana arterleri olan Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde süratli seyrettiklerini trafikte vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuklarını söyledi. - MUĞLA

Son dakika haber | Bodrum'da kamyon kazası
Son dakika haber | Bodrum'da kamyon kazası
Son dakika haber | Bodrum'da kamyon kazası
Son dakika haber | Bodrum'da kamyon kazası

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Bodrum, İnşaat, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bodrum'da kamyon kazası - Son Dakika


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