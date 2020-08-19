Son dakika haber | Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor - Son Dakika

Son dakika haber | Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor 2 mahallede 3 bina daha yıkılmaya başlandı 60 ailenin deprem korkusu sona erdi Büyükçekmece'de belediye-vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 riskli binanın daha yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

2 mahallede 3 bina daha yıkılmaya başlandı

60 ailenin deprem korkusu sona erdi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de belediye-vatandaş işbirliğiyle sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 riskli binanın daha yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan 3 binanın yeniden yapılması ile birlikte 60 ailenin daha deprem kabusu sona erecek.

Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'inci yıldönümünde kentsel dönüşüm çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdı. Özellikle beklenen büyük Marmara depremi öncesinde çalışmaları kentsel dönüşüme daha da bir önem veren Büyükçekmece Belediyesi ilçede bulunan ağır hasarlı binaların yıkılmasına öncülük etmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ekiniba Mahallesinde 1 ve Fatih Mahallesi'nde 2 binanın yıkımı daha gerçekleştirildi.

Ekipler yıkım öncesinde ve yıkım anında herhangi bir olayın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemi aldı. Yıkım alanına kimse yaklaştırılmadı. İş makineleri ile başlanılan yıkımın birkaç günde tamamlanacağı öğrenildi. Yıkılan 3 binanın yeniden yapılması ile birlikte 60 ailenin daha deprem kabusu sona erecek.

"Bugüne kadar 20 bin civarında bölümün yıkımı tamamlandı"

İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak "2 sitenin daha yıkımına başlandı. Büyükçekmece olarak biz 17 Ağustos 1999 depreminin hemen ardından kentsel dönüşme başlamıştık. Bu yasalar çıkmadan önce hemen imar değişikliklerimiz yapıldı. Vatandaş müteahhit ve belediye iş birliği ile insanlarımızı ikna ederek kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 20 bin civarında bölümün yıkımı tamamlandı. Kumburgaz sahilinde deniz kumuyla yapılmış binalar var bu binaların yıkımının biran önce yapılması gerekiyor. Bunu için de Büyükşehir Belediyesinden yaklaşık 10 yıldır imar planlarını çıkarmaya çalışıyoruz. İmar planları biran önce çıkartılması gerekiyor. Deprem geliyor, 30 yıldır bu işin içindeyim. Bu konuda büyükşehir belediyemiz, valiliğin, belediye başkanlarının elini taşın altına sokması gerekiyor" dedi.

Yıkılan binada 15 yıldır oturduğunu ifade eden Remzi Şimşek "Binamızın 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen depremde hasar aldı. Kentsel dönüşüme girmiş bulunmaktayız. Sağlam binada oturacağımız için çok heyecanlıyız. Katkıda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün' çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haber | Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Büyükçekmece, Deprem, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 21:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti UEFA, Süper Kupa'nın sınırlı seyirciyle oynanma ihtimalinin olduğunu açıkladı Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu "Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı         
16:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi         
14:50
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz         
14:16
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu         
13:38
Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira Büyükçekmece'deki bir kafede tuvalete girmek 10 lira         
13:18
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu         
12:47
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi         
12:28
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak         
11:54
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı         
11:07
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar         
09:53
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar         
23:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 21:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei