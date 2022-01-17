Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının teslim törenine katıldı - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının teslim törenine katıldı

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin yardımlarıyla yapılan deprem konutlarının teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Albayrak İnşaat'a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019'da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı.

İnşaat kapsamında 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.